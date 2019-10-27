Как выглядеть соблазнительно в черном наряде: пример звезд "Американской истории ужасов"

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Звезда "Американской истории ужасов" Эмма Робертс
Звезда "Американской истории ужасов" Эмма Робертс / www.gettyimages.com

Черный наряд не всегда позволяет красавицам выделяться в толпе. Однако это отнюдь не касается звезд популярного сериала "Американская история ужасов", которые на днях появились перед камерами в эффектных образах total black.

В Голливуде отгремела вечеринка, устроенная в честь 100 эпизода "Американской истории ужасов". Светское мероприятие не обошли вниманием знаменитости, сыгравшие главные роли в киноленте, в частности, Эмми Робертс, Анджела Бэссет и Билли Лурд. Голливудские актрисы пришли в черных нарядах, которые привлекли внимание всех фотографов. И хотя стилисты красавиц решили не делать ярких акцентов, они все же выглядели очень сексуально.

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Эмма Робертс

Знаменитая актриса Эмма Робертс выбрала для публичного выхода атласный комбинезон, который обнажил ее стройные ноги. На одежде виднелось серебристое сердце, которое придавало образу еще большей пикантности. Звезда завершила look босоножками на каблуках, едва волнистыми волосами и макияжем с акцентом на глаза.

Емма Робертс у сексуальному комбінезоні
Эмма Робертс в сексуальном комбинезоне / Getty Images

Анджела Бэссет

Не менее горячо выглядела и Анджела Бэссет. Перед камерами она красовалась в черных кожаных брюках и рубашке с сексуальным декольте. Актриса выглядела очень соблазнительно и трендово, ведь дизайнеры утверждают: каждая модница должна иметь в гардеробе одежду с экокожи.

Анджела Бессет у Голлівуді
Анджела Бэссет в Голливуде / Instagram / @ im.angelabassett

Билли Лурд

А вот актриса Билли Лурд решила эпатировать на красной дорожке. Перспективная звезда красовалась рядом с коллегами в кожаном мини платье, которое подчеркнуло ее стройные ноги. Образ был более эпатажным благодаря линзам, которые Билли Лурд решила надеть специально для вечеринки. В сети уже успели назвать вид актрисы стилем Женщины-кошки. 

Біллі Лурд
Билли Лурд / Getty Images

Что такое "Американская история ужасов"?
Популярный сериал, созданный Райаном Мерфи и Брэдом Фолчеком. По их замыслу, каждый сезон имеет свой неповторяющийся особый сюжет и персонажей. "Американская история ужасов" имеет как вымышленные сюжеты, так и заимствованные из реальных событий. Первый сезон вышел на телеэкраны в октябре 2011 года, а последний 9-й – в сентябре 2019 года.

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Голливуд
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