Как выглядеть стильно ежедневно: пышнотелая модель Эшли Грэм представила новую коллекцию одежды

Одна из самых известных моделей plus-size Эшли Грэм представила творческую коллаборацию с популярным брендом. Звезда предстала в стильных повседневных образах, которые потрясли сеть.

Как всегда выглядеть стильно и привлекательно – это прекрасно знает модель Эшли Грэм. Она заботится о красоте своего тела и любит кичиться трендовыми новинками гардероба во время публичных выходов.

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Кроме этого, Эшли Грэм начала сотрудничество с известным брендом одежды Marina Rinaldi. Совместно с дизайнерами манекенщица создала коллекцию повседневной джинсовой одежды Ashley Graham Denim Collection 2019. Звезда сама стала лицом рекламной кампании и приняла участие в эффектной фотосессии.

31-летняя Эшли Грэм примерила широкие и приталенные брюки, короткие топы, платья, куртки, юбки, рубашки и туфли-лодочки. В такой будничной одежде модель выглядела очень стильно.