Как выглядеть стильно в черной одежде: потрясающие примеры знаменитостей с показа Dior

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Неделя моды в Париже: звезды на показе Dior
Неделя моды в Париже: звезды на показе Dior / LifeStyle 24

В Париже стартовала долгожданная Неделя моды. Новую коллекцию представили представители популярного бренда Dior. Анонсированный показ посетили немало голливудских знаменитостей, которые потрясли всех своим эффектным выходом.

Королева Елизавета II всегда учит своих потомков: монархи должны выделяться в толпе благодаря изящному и яркому образу. Однако это правило не действует в мире шоу-бизнеса, поэтому знаменитости часто предпочитают черный наряд. Исключением не стал и показ Dior, на которых голливудские модницы пришли в образах total black. Как можно стильно выглядеть в черном и привлекать к себе внимание очевидцев – продемонстрировали Моника Беллуччи, Дженнифер Лоуренс, Нина Добрев, Летиция Каста и другие известные красавицы.

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Дженнифер Лоуренс

Актриса решила надеть на светское событие юбку с плисированием и топ. Чтобы наряд не выглядел слишком откровенно, Дженнифер Лоуренс дополнила образ трендовой кожаной курткой. А вот ярким акцентом стали золотые украшения и очки.

Дженніфер Лоуренс на показі Dior
Дженнифер Лоуренс в показе Dior / Instagram / @dior

Моника Беллуччи

Эффектный образ засветила и знаменитая Моника Беллуччи. Перед камерами она появилась в легком шифоновом платье от Dior и стильных солнцезащитных очках.

Моніка Беллуччі
Моника Беллуччи / Getty Images

Нина Добрев

А вот звезда сериала "Дневники вампира" Нина Добрев доказала, что следит за современники трендами. На показ она пришла в стильном кожаном платье с объемной юбкой. Стройную талию актриса подчеркнула поясом с золотистой пряжкой, а ее вид дополнили туфли на небольших каблуках.

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Ніна Добрев
Нина Добрев / Instagram / @dior

Карли Клосс

Модель Карли Клосс сумела привлечь внимание всех фотографов. Перед камерами она появилась в кофте и юбке, которые просвечивались. Не менее эпатажной была и обувь звезды: Карли выбрала сапоги с сеткой, которые выглядели как чулки.

Модель Карлі Клосс
Модель Карли Клосс / Instagram / @dior

Летиция Каста

Супермодель Летиция Каста также отметилась на показе Dior. На фэшн-событие она пришла в кружевном коктейльном платье, к которому подобрала синюю маленькую сумку и обувь на каблуках.

Летиція Каста
Летиция Каста / Getty Images

Что касается самого показа, то новинки Dior презентовали на парижском ипподроме Longchamp. Специально для мероприятия туда привезли 164 вида деревьев, которые установили в специальных горшках. После показа саженцы передадут местной власти и высадят на улицах Парижа.

Среди новинок бренда – соломенные изделия, в частности, аксессуары и наряды, стильные шифоновые платья с цветочными принтами, пиджаки oversize и ультракороткие шорты.

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Стиль и мода Моника Беллуччи Неделя моды Christian Dior Дженнифер Лоуренс
Источник: LifeStyle 24
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