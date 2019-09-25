Как выглядеть стильно в черной одежде: потрясающие примеры знаменитостей с показа Dior

В Париже стартовала долгожданная Неделя моды. Новую коллекцию представили представители популярного бренда Dior. Анонсированный показ посетили немало голливудских знаменитостей, которые потрясли всех своим эффектным выходом.

Королева Елизавета II всегда учит своих потомков: монархи должны выделяться в толпе благодаря изящному и яркому образу. Однако это правило не действует в мире шоу-бизнеса, поэтому знаменитости часто предпочитают черный наряд. Исключением не стал и показ Dior, на которых голливудские модницы пришли в образах total black. Как можно стильно выглядеть в черном и привлекать к себе внимание очевидцев – продемонстрировали Моника Беллуччи, Дженнифер Лоуренс, Нина Добрев, Летиция Каста и другие известные красавицы.

Читайте также: Смотрите: "Голые" платья и пикантные декольте: какие звезды отличились на Эмми-2019

Дженнифер Лоуренс

Актриса решила надеть на светское событие юбку с плисированием и топ. Чтобы наряд не выглядел слишком откровенно, Дженнифер Лоуренс дополнила образ трендовой кожаной курткой. А вот ярким акцентом стали золотые украшения и очки.



Дженнифер Лоуренс в показе Dior / Instagram / @dior

Моника Беллуччи

Эффектный образ засветила и знаменитая Моника Беллуччи. Перед камерами она появилась в легком шифоновом платье от Dior и стильных солнцезащитных очках.



Моника Беллуччи / Getty Images

Нина Добрев

А вот звезда сериала "Дневники вампира" Нина Добрев доказала, что следит за современники трендами. На показ она пришла в стильном кожаном платье с объемной юбкой. Стройную талию актриса подчеркнула поясом с золотистой пряжкой, а ее вид дополнили туфли на небольших каблуках.

Это горячо: Модели в сексуальных платьях пришли на церемонию Green Carpet Fashion Awards



Нина Добрев / Instagram / @dior

Карли Клосс

Модель Карли Клосс сумела привлечь внимание всех фотографов. Перед камерами она появилась в кофте и юбке, которые просвечивались. Не менее эпатажной была и обувь звезды: Карли выбрала сапоги с сеткой, которые выглядели как чулки.



Модель Карли Клосс / Instagram / @dior

Летиция Каста

Супермодель Летиция Каста также отметилась на показе Dior. На фэшн-событие она пришла в кружевном коктейльном платье, к которому подобрала синюю маленькую сумку и обувь на каблуках.



Летиция Каста / Getty Images

Что касается самого показа, то новинки Dior презентовали на парижском ипподроме Longchamp. Специально для мероприятия туда привезли 164 вида деревьев, которые установили в специальных горшках. После показа саженцы передадут местной власти и высадят на улицах Парижа.

Среди новинок бренда – соломенные изделия, в частности, аксессуары и наряды, стильные шифоновые платья с цветочными принтами, пиджаки oversize и ультракороткие шорты.