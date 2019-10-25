Как выглядеть стильно в обычной белой рубашке: эффектные примеры

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Белая рубашка в сочетании с другими вещами
Белая рубашка в сочетании с другими вещами / fashionjackson.com

Ежегодно легендарные дизайнеры стараются поразить своих поклонников необычными решениями и особым кроем вещей. Однако даже обычная белая рубашка может помочь модницам создать кардинально разные образы. Как этого можно достичь – смотрите в подборке журналистов LifeStyle 24.

"Если вы спросите меня, что я больше всего хотел бы изобрести в моде, я бы сказал – белую рубашку. Для меня рубашка основа всего. Все остальное приходит потом", – говорил когда-то легендарный дизайнер Карл Лагерфельд. И он не ошибался. Это одеяние должно быть у каждого человека, ведь на любом событии именно рубашка в сочетании с другими вещами будет смотреться гармонично и уместно.

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Интересно, что это правило уже неоднократно использовали самые популярные модницы мира. Благодаря белой рубашке они с легкостью создавали образы, в которых можно появиться не только на светской вечеринке или прогулке, но и на официальных событиях. Как этого достичь – смотрите на примерах блогеров и звезд.

Рубашка прекрасно сочетается со штанами любых фасонов. Или это порванные джинсы, или классические черные брюки – в таком образе модницы всегда будут выглядеть в тренде. А вот яркие аксессуары или обувь помогут создать изящный образ или casual.

Як носити білу сорочку зі штанами

Как носить белую рубашку со штанами / Fashion Lady

Стильно красавицы будут смотреться и в штанных костюмах с рубашкой. В то же время этот образ не будет как обычный офисный, что неоднократно доказывала дизайнер Виктория Бекхэм.

Вікторія Бекхем у сорочці та штанному костюмі

Виктория Бекхэм в рубашке и штанному костюме / The Shirt Company

А вот белая рубашка в сочетании с юбками может создать безупречный романтический look. Универсальный элемент гардероба стильно сочетается с нарядом разного фасона или ткани.

Біла сорочка у поєднанні зі спідницями

Белая рубашка в сочетании с юбками / A Beautiful Life by Kenny

Скромный осенний образ модницы могут создать благодаря свитеру любого цвета и рубашки. В таком наряде каждая девушка будет чувствовать себя комфортно. Кроме этого, наряды можно сочетать как с юбками, так и со штанами.

Стильний образ з білою сорочкою Стильный образ с белой рубашкой / Pinterest

Стильний образ Эффектный образ / Fashion Lady

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Мода Стиль и мода
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