Как выглядеть стройно и привлекательно: секреты правильного питания Маши Ефросининой

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Маша Ефросинина раскрыла секрет своей стройности
Маша Ефросинина раскрыла секрет своей стройности / Instagram / @mashaefrosinina

Ведущая Маша Ефросинина, кроме карьеры на телевидении, является успешным блогером. Ежедневно звезда делится с поклонниками эффектными кадрами со своих будней и не забывает давать советы по здоровому питанию. Не обошла она и одну из самых популярных тем в сети – правила потребления сладкого для стройной фигуры.

На своей странице в Instagram Маша Ефросинина призналась, что никогда не могла придерживаться распространенных челенджей вроде #21деньбезсладкого. Звезда с юмором добавила, что при такой диете ее мозг плохо работает, сил не хватает, а сама она превращается в неприятную женщину. Однако польза от бессахарного питания есть – признает Маша Ефросинина.

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Зачем мне эти челенджи, спросите? Я видела на девочках результат: сияющая кожа, совершенно нет целлюлита, легкость и невероятная энергичность! Но есть одно но: почти каждая девушка уже на 22-й день закладывала в себя шоколадный фондан,
– рассказала Маша Ефросинина.

Телеведущая решила разобраться с этим вопросом и тщательно проанализировать информацию о бессахарной диете. В конце концов, Маша Ефросинина пришла к выводу, что "организму крайне необходима глюкоза, потому что она питает мозг". Получить ее можно и в искусственном сахаре – подсластителях, заменителях сахара и продуктах растительного происхождения. Поэтому звезда советует всем отказаться от пирожных, тортов и конфет, заменив их фруктами, которые стоит потреблять в первой половине дня.

"Все, кто следит за мной давно, знают, что я против диет и временных ограничений. Я за режим и здоровый образ жизни! Поэтому давно отказалась от сладкого в виде пирожных, тортов, сахара в чай и кофе и т. д. (только ореховая тарта во Львове – мой грех). В основном все сладкое я получаю из фруктов, и исключительно в первой половине дня. Завтраки у меня – это единственный прием, не подчиненный раздельному питанию. В них есть и белки, и углеводы вместе. А еще натощак у меня обязательно есть стакан теплой воды с медом!"– поделилась секретами питания Маша Ефросинина.

 

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Советы Здоровое питание Диеты Маша Ефросинина Красота
Источник: LifeStyle 24
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