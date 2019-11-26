Как выглядит главное платье Мисс Украина-Вселенная Анастасии Субботы: эффектные фото

Победительница конкурса красоты Мисс Украина-Вселенная 2019 готовится к главному этапу шоу – дефиле в США. Перед отъездом Анастасия Суббота открыла секреты своего участия в проектах, показав в сети главное платье.

Вскоре 26-летняя Анастасия Суббота из Запорожья будет покорять мир и экспертное жюри Мисс Вселенной не одним нарядом от украинских дизайнеров. Красавица уже готова ехать в США, где 8 декабря будет представлять Украину на международном конкурсе красоты. Но пока до отъезда остался всего день, Анастасия охотно показала главное платье, которое везет за границу.

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Наряд, по словам красавицы, изготовили специально для особого дефиле, во время которого красавицы будут демонстрировать традиции своего государства. Зеленое платье сшили из разных кусков ткани, показав красоту Украины с высоты птичьего полета. Изделие декорировано нашивками из перьев, пайетками и кружевом с эффектом 3D, которые непременно удивят судей конкурса. Особым является и головной убор, напоминающий образ нимфы.

Украшение для головы изготовлено ​​из живых веток, колосьев, цветков мальвы, стеблей кукурузы, а внутри – встроенная подсветка,

– поделилась Анастасия Суббота.



Мисс Украина-Вселенная Анастасия Суббота / Instagram / @awwsaturday

Интересно, что образ красавицы скрывает и символическое значение. Изделие под названием "Зеленая Украина" напомнит миру, насколько важным является защита природы и забота об экологии.

"Идея – показать Украину такой, какой ее видит птица с высоты своего полета. Такой, какой мы ее любим и знаем: с ее неповторимыми лугами, плодородной землей, лесами, реками, уникальными флорой и фауной. У костюма тоже есть своя "зеленая идеология", которая призывает всех украинцев помнить, что мы должны ежедневно менять себя и свои привычки, беречь природу, чтобы наши потомки могли увидеть Украину такой же прекрасной", – пояснила Анастасия Суббота.



Анастасия Суббота показала главное платье для шоу / Instagram / @awwsaturday

Авторами платья являются дизайнеры из студии SVITLO, которые уже четвертый год подряд помогают победительницам Мисс Украина Вселенная поражать экспертов и зрителей престижного конкурса красоты. Наряд Анастасии Субботы весит 28 килограмм, а над его созданием работали 10 человек на протяжении почти 3 месяцев.

Интересно, что Анастасия Суббота могла вообще не поехать на конкурс Мисс Вселенная 2019. Девушка имела немалые препятствия в получении визы и за несколько недель до выезда объявила, что посольство не дало разрешение на ее поездку. По словам представителей Мисс Украина-Вселенная, все документы и информация о победе на первом этапе шоу были неубедительными для дипломатов. После большого резонанса в СМИ Анастасие Субботе таки выдали американскую визу. За границу она отправится уже в среду, 27 ноября. Финал конкурса Мисс Вселенная пройдет 8 декабря.