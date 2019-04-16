Как выглядит эротическая фотосессия на рентгеновских снимках: забавные кадры

Календарь с "соблазнительными" рентгеновскими снимками от дизайнерской фирмы Butter из Дюссельдорфа создавали в рамках нишевого маркетинга. Однако славу фотографии получили не только у целевой аудитории.

С помощью провокационной фотосессии обнаженных женщин в стиле пин-ап, но в необычной "рентгеновской оболочке", японская компания Eizo по производству техники хотела прорекламировать свои медицинские мониторы. Но календарь так быстро приобрел популярность в сети, что, кажется, все и забыли, с какой именно целью его выпускали, пишет Cameralabs.

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Рентгеновский календарь от Butter

Пользователи в соцсетях активно обсуждали забавно-соблазнительные фотографии: "Откуда они взялись?", "Кто их сделал?", "Это порно?", "Серые выступления – это соски или ребра?".



Рентгеновский календарь от Butter

Также среди вопросов было, действительно ли модель подвергли рентгеновскому излучению, лишь бы сделать такие кадры. В агентстве успокоили, что девушка была виртуальной, и во время "съемок" ничьему здоровью вред не нанесли. В подтверждение даже показали макеты, как создавать изображения модели.



Модель на снимках была ненастоящей

"Наше намерение состояло в том, чтобы стимулировать больший интерес к очень головоломной, технически сложной области – к мониторам Eizo для диагностических целей и просмотра рентгеновских изображений. Как вы можете себе представить, целевой сегмент для такого рода специалистов, заинтересованных в дорогих мониторах, очень узкий. Но календарь добился большего, чем мы надеялись достичь этой рекламной инициативой. Он вышел за рамки сообществ, которые мы стремились охватить", – поделились успехами в агентстве Butter.

Маркетинговый календарь для Eizo: смотрите фото

Все фото – Butter