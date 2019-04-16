Как выглядит эротическая фотосессия на рентгеновских снимках: забавные кадры
Календарь с "соблазнительными" рентгеновскими снимками от дизайнерской фирмы Butter из Дюссельдорфа создавали в рамках нишевого маркетинга. Однако славу фотографии получили не только у целевой аудитории.
С помощью провокационной фотосессии обнаженных женщин в стиле пин-ап, но в необычной "рентгеновской оболочке", японская компания Eizo по производству техники хотела прорекламировать свои медицинские мониторы. Но календарь так быстро приобрел популярность в сети, что, кажется, все и забыли, с какой именно целью его выпускали, пишет Cameralabs.
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Рентгеновский календарь от Butter
Пользователи в соцсетях активно обсуждали забавно-соблазнительные фотографии: "Откуда они взялись?", "Кто их сделал?", "Это порно?", "Серые выступления – это соски или ребра?".
Рентгеновский календарь от Butter
Модель на снимках была ненастоящей
"Наше намерение состояло в том, чтобы стимулировать больший интерес к очень головоломной, технически сложной области – к мониторам Eizo для диагностических целей и просмотра рентгеновских изображений. Как вы можете себе представить, целевой сегмент для такого рода специалистов, заинтересованных в дорогих мониторах, очень узкий. Но календарь добился большего, чем мы надеялись достичь этой рекламной инициативой. Он вышел за рамки сообществ, которые мы стремились охватить", – поделились успехами в агентстве Butter.
Маркетинговый календарь для Eizo: смотрите фото
Все фото – Butter