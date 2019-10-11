Как выглядит нежность: показывает Иванка Трамп в ванильном платье
37-летняя дочь президента США отлично выполняет обязанности его советника. Так, накануне Иванка Трамп посетила Канзас-Сити с рабочим визитом. Ее образ для делового путешествия, как всегда, идеален.
Несмотря на то, что Иванка Трамп занимает высокую должность в американском правительстве, она умеет привлечь внимание еще и своими стильными образами. И каждым выходом доказывает, что женщины в политике не всегда будут иметь консервативный вид.
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Накануне, 10 октября, стильная дочь президента США прибыла в Канзас-Сити. В рамках визита у Иванки Трамп было запланировано посетить сад, в котором она пообщалась с местными детками.
Для визита в образовательное учреждение 37-летняя советница президента США выбрала нежное платье молочного оттенка. Поскольку стильная блондинка следит за трендами, ее платье-халат с аккуратным декольте отличалось еще и асимметричными рукавами с интересной деталью. Несмотря на короткую стрижку, Иванке Трамп удалось собрать волосы в хвост, продемонстрировав стильные серьги с жемчугом.
Иванка Трамп в Канзас-Сити / Instagram / @alwaysivanka
Иванка Трамп в Канзас-Сити / Instagram / @alwaysivanka
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