Как выглядит нежность: показывает Иванка Трамп в ванильном платье

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Иванка Трамп
Иванка Трамп / Getty Images

37-летняя дочь президента США отлично выполняет обязанности его советника. Так, накануне Иванка Трамп посетила Канзас-Сити с рабочим визитом. Ее образ для делового путешествия, как всегда, идеален.

Несмотря на то, что Иванка Трамп занимает высокую должность в американском правительстве, она умеет привлечь внимание еще и своими стильными образами. И каждым выходом доказывает, что женщины в политике не всегда будут иметь консервативный вид.

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Накануне, 10 октября, стильная дочь президента США прибыла в Канзас-Сити. В рамках визита у Иванки Трамп было запланировано посетить сад, в котором она пообщалась с местными детками.

Для визита в образовательное учреждение 37-летняя советница президента США выбрала нежное платье молочного оттенка. Поскольку стильная блондинка следит за трендами, ее платье-халат с аккуратным декольте отличалось еще и асимметричными рукавами с интересной деталью. Несмотря на короткую стрижку, Иванке Трамп удалось собрать волосы в хвост, продемонстрировав стильные серьги с жемчугом.

Іванка Трамп
Иванка Трамп в Канзас-Сити / Instagram / @alwaysivanka

Іванка Трамп
Иванка Трамп в Канзас-Сити / Instagram / @alwaysivanka

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanka Trump (@alwaysivanka)

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Иванка Трамп Стиль и мода
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