Как выглядит новая квартира Ким Кардашян в Майами за 14 миллионов долларов: фото

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Ким Кардашян и Канье Уэст
Ким Кардашян и Канье Уэст / Коллаж: 24 канал

Рождество – это время для чуда и подарков. Именно это случилось с 38-летней Ким Кардашян. Звезда получила невероятно роскошный презент под елку от своего мужа. Подарок для нее – это квартира за 14 миллионов долларов в самом дорогом районе Майами.

С тех пор, как Ким Кардашян и Канье Уэст официально поженились, муж не прекращает удивлять свою жену и засыпать дорогими подарками. Однако на этот раз 41-летний рэпер превзошел самого себя. На Рождество Ким Кардашян получила от него квартиру в 18-этажном доме. Общая площадь презента составляет 436 квадратных метров.

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Роскошный дом расположен на одном из побережий в Майами. Как сообщают иностранные СМИ, недвижимость под названием "Billionaire Beach Bunker" является одним из самых дорогих домов Miami Beach. На территории каждого дома есть спа-центр, зал для фитнеса, пляжный клуб, бассейн и много других развлечений. Квартира, которую Ким Кардашян получила в подарок, насчитывает четыре спальни, пять ванных и террасу с невероятным видом.

К слову, Канье Уэсту удалось сэкономить 1,5 миллиона долларов. Первая цена, которая была объявлена за пентхаус, достигала 15,5 миллионов долларов. Проект роскошного дома создал Норман Фостер, однако идея принадлежит американо-украинскому олигарху Леонарду Блаватнику (Леонид Блаватник, – 24 канал).

Дом Ким Кардашян
Дом, в котором Канье Уэст купил квартиру Ким Кардашян / Instagram / @faena

Квартира Ким Кардашян
Вид из квартиры Ким Кардашян / Instagram / @faena

Квартира Ким Кардашян
Квартира Ким Кардашян изнутри / The Daily Mail

Квартира Ким Кардашян за 14 миллионов долларов
Квартира в Майами, которую купил Канье Уэст, изнутри / The Daily Mail

Квартира Ким Кардашян
Спальня в квартире Ким Кардашян / The Daily Mail

Квартира Ким Кардашян
Вторая спальня в квартире, которую Канье Уэст подарил Ким Кардашян / The Daily Mail

Квартира Ким Кардашян
Квартира Ким Кардашян в Майами изнутри / The Daily Mail

Квартира Канье Уэста и Ким Кардашян
Вид из окна квартиры Ким Кардашян и Канье Уэста / The Daily Mail

Дом Ким Кардашян
Пентхаус Кмм Кардашян / The Daily Mail

Дім Кім Кадрашян
Придомовая территория / The Daily Mail

Квартира Кім Кардашян
Квартира Ким Кардашян изнутри / The Daily Mail

Теги: LifeStyle Звездная недвижимость Новости недвижимости мира Новости недвижимости Ким Кардашян Канье Вест
Источник: 24 канал
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