Как выглядит сцена на концерте "Океана Эльзы" в Киеве: под небом с осмотром на 360 градусов

В Киеве начался уникальный концерт группы "Океан Эльзы", который фронтмен Святослва Вакарчук смог организовать всего за одни сутки.

Концерт под названием "Океан не молчит" приурочили ко Дню Киева, который отмечается 26 мая.

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Накануне музыкант Святослав Вакарчук заинтриговал фанов, что на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины" (ВДНХ) сделают круглую сцену с обзором на 360 градусов, а вокруг огромную фан-зону.



Концерт "Океан не молчит" / LifeStyle 24

Да, множество поклонников собралось на анонсированное выступление группы "Океан Эльзы". Интересно, что все зрители могут видеть музыкантов с больших экранов, расположенных вокруг круглой сцены.



Концерт "Океан не молчит" / LifeStyle 24

Что известно о концерте "Океана Эльзы"Неожиданно для всех поклонников группа "Океан Эльзы" решила сделать концерт. Выступление музыканты приурочили ко Дню Киева, который будут отмечать 26 мая. По словам Святослава Вакарчука, мероприятие будет с демократичными ценами и одной фан-зоной.



"Я тут шел мимо и подумал, а почему бы здесь не сделать неожиданно концерт группы "Океан Эльзы"? Например, на день Киева, 26 мая. Так взять и сделать. Поставить сцену на 360 градусов, сделать ее доступной для просмотра, сделать одну сплошную фан-зону, никаких сидячих мест, никакой VIP-зоны, демократический концерт с демократичными ценами в демократической стране. Мне кажется, это классная идея", – поделился тогда Святослав Вакарчук.



Всего за сутки фронтмену "Океана Эльзы" и его команде удалось согласовать главные вопросы. Поэтому 24 апреля 2019 года он заявил, что концерт состоится, а его "Океан не молчит". Кроме этого, Святослав Вакарчук рассекретил стоимость билетов: они составляли 250 и 950 гривен.