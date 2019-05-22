Как выглядит сестра пышнотелой модели Эшли Грэм: редкие фото
Самая популярная в мире модель plus-size Эшли Грэм снялась для рекламной кампании купальников Swimsuits For All вместе со своей младшей сестрой Эбигейл.
Для поклонников модели совместная фотосессия в рекламе купальников с младшей пышнотелой сестрой стала настоящим сюрпризом.
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На своей странице в Instagram Эшли опубликовала короткий ролик, который состоит из архивных и новых фотографий. В подписи супермодель трогательно обратилась к Эбигейл.
Я очень взволнована тем, что моя потрясающая сестра снимется со мной в моей новой кампании. Эбби, мы все переживаем вместе: от поздних ночных телефонных звонков и горячих отпусков до слез и смеха, брака, детей и всего, что принесло нам жизнь. Лучшее в этом – это быть рядом с тобой! Я так горжусь тем, что я твоя старшая сестра,
– написала Эшли Грэм.
Интересно, что прокомментировала ролик и мама модели. "Столько воспоминаний моих девочек в этих видео", – подчеркнула Линда Грэм.
Эшли Грэм с сестрой Эбигейл / Instagram / @abigailgrahamralston
Эшли Грэм с сестрой Эбигейл / Swimsuits For All
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