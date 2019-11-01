Как выглядит свадебное кольцо Ники Минаж, стоимостью миллион долларов: фото и видео

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Ники Минаж со своим новоиспеченным мужем Кеннетом Петти
Ники Минаж со своим новоиспеченным мужем Кеннетом Петти / Instagram / @nickiminaj

Знаменитая американская реперка Ники Минаж покорила сеть фотографиями со своим новоиспеченным мужем Кеннетом Петти. Артистка похвасталась своим свадебным кольцом, стоимость которого оценивается в миллион долларов.

Прошло уже 10 дней от тайной свадьбы Ники Минаж и ее скандального бойфренда Кеннета Петти, а сеть до сих пор обсуждает это событие. Чтобы подогреть больший интерес СМИ и сторонников, супруги опубликовало серию снимков и видео с первого совместного Хеллоуина. На праздник Ники Минаж и ее муж выбрали костюмы из фильма ужасов – кукол Чаки и его невесты Тиффани. Реперка показала себя в белом платье, чем вызвала восторг у подписчиков своего инстаграм-блога.

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Допис, поширений Barbie (@nickiminaj)

Кроме этого, Ники Минаж впервые показала свое свадебное кольцо. На фото в стиле Хеллоуина Кеннет Петти преподнес любимой драгоценность на макете отрезанного пальца. Впоследствии пара вблизи показала свои обручальные кольца, ошеломив сеть. Украшение мужа полностью усеяно драгоценными камнями, а на пальце Ники Минаж теперь можно увидеть 17-каратный бриллиант.

Автором украшений выступил известный ювелирный бренд Rafaello And Co. По словам инсайдеров западных СМИ, Ники Минаж сама приобрела свадебные кольца, заплатив более миллиона долларов. В то же время сам Кеннет Петти опровергает эту информацию, утверждая, что сам оплатил большую покупку.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Barbie (@nickiminaj)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Barbie (@nickiminaj)

Что известно о свадьбе Ники Минаж?Реперка Ники Минаж закрутила один из самых скандальных романов, который обсуждают во всех мировых СМИ. Все потому, что избранником певицы является Кеннет Петти – бывший заключенный, отбывавший наказание за попытку изнасилования и убийство. После того, как журналисты обнародовали детали частной жизни бойфренда Ники Минаж, сторонники засыпали ее просьбами покинуть скандального мужа. Однако реперка резко ответила всем хейтерам, вступившись за любимого. 

22 октября в сети Ники Минаж призналась, что сыграла тайную свадьбу с Кеннетом Петти. Реперка решила не разглашать деталей церемонии и пока не публикует снимков с особого дня. 

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Звездные свадьбы Новости LifeStyle
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