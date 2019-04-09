Как выглядит сын Энрике Иглесиаса: смешное видео

Популярный испанский певец Энрике Иглесиас с женой Анной Курниковой, которые стали родителями в декабре 2017 года, воспитывают близнецов – сына Николаса и дочь Люси. Знаменитость часто показывает поклонникам в социальных сетях то, как он наслаждается отцовством, публикуя забавные и трогательные ролики с малышами.

Новое видео с подросшим сыном Энрике опубликовал на своей странице в Instagram.

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В коротком ролике показано, как звездный папа играет с мальчиком Николасом, который бегает по комнате и повторяет звуки за Иглесиасом.

"Серьезный разговор", – лаконично подписал публикацию певец.

Пользователи в комментариях начали обсуждение того, что голубоглазый белокурый мальчик является настоящей копией его мамы Анны Курниковой и никоим образом не похож на испанца.

Иглесиас играет с сыном: смотрите видео

Что известно об отношениях Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой? Российская экс-теннисистка Анна Курникова и певец Энрике Иглесиас объявили о своих отношениях еще в 2001 году. После этого пара часто попадала в мировые СМИ: журналисты получали информацию о разрыве отношений, беременности экс-теннисистки и даже нетрадиционной ориентации Иглесиаса. Однако все слухи развеялись, когда знаменитости стали родителями и поселились в роскошном поместье.