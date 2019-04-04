Как выглядят иллюстрации, созданные под наркотиками: необычная подборка

23 Читати новину українською
Работы Брайана Поллетта
Работы Брайана Поллетта / psybry.net // Коллаж 24 канала

Американский дизайнер и художник Брайан Поллетт 20 дней принимал различные наркотики ради художественного эксперимента. Так он решил показать, как психотропные вещества влияют на творчество.

Каждый день он употреблял какой-то новый наркотик и под его действием создавал новую иллюстрацию. По результатам видно, что схема рисунка, его основа были одинаковыми. Однако в зависимости от психотропа менялись его обрамление, художественные элементы, пишет Bored Panda

Читайте также: За гранью реальности: что чувствует человек под действием марихуаны

"Я хотел создать наглядное пособие о том, как наркотики влияют на искусство. Представьте себе, что нет ни прошлого, ни будущего. Вы можете просто сосредоточиться на своем существовании в настоящем. Идея о завтрашнем дне смехотворна. Я могу создавать произведения искусства, не заботясь о суждениях и не анализируя процесс", – пояснил художник.

24 канал не поддерживает и не пропагандирует употребление наркотиков! Это гадость – ваш талант может обойтись без них! Согласно Уголовному кодексу Украины наказание за употребление наркотиков не предусмотрено. Однако по статье 309 УКУ лицо несет ответственность за изготовление, приобретение, хранение, пересылку или перевозку наркотиков. В зависимости от состава преступления, это грозит от трех лет условного лишения свободы до восьми лет за решеткой. По другим статьям Уголовного Кодекса также предусмотрены штрафы, исправительные работы и конфискация имущества.

День 1 – Бутилон

День 2 – Гамма-гидроксибутират (GHB)

День 3 – Кодеин

День 4 – Тетрагидроканнабинол (ТГК / THC)

День 5 – Алкоголь

День 6 – Оксид азота

День 7 – Кокаин

День 8 – Псилоцибин

День 9 – 4-HO-MiPT

День 10 – Попперс

День 11 – Диметилтриптамин (DMT)

День 12 – Эфир

День 13 – 25I-NBOMe (2C-I-NBOMe)

День 14 – Метоксетамин (MXE)

День 15 – МДМА (экстази)

День 16 – Амфетамин

День 17 – Мескалин

День 18 – Кетамин

День 19 – LSD

День 20 – Любовь

blog_ava
Украинская легенда за океаном: лучшие песни Квитки Цисык
сегодня
8824
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Наркотики Новости культуры
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Украинская легенда за океаном: лучшие песни Квитки Цисык
сегодня 17:02 Украинская легенда за океаном: лучшие песни Квитки Цисык
8823
Рецепт домашнего сыра фета
сегодня 12:55 Рецепт домашнего сыра фета
Богданна Рибак 47
Марина Порошенко или Елена Зеленская: кто из будущих первых леди более стильная
3 апреля 13:00 Марина Порошенко или Елена Зеленская: кто из будущих первых леди более стильная
Юлія Девда 4861
Евровидение 2019: что известно об участниках первого полуфинала и их песнях
3 апреля 11:16 Евровидение 2019: что известно об участниках первого полуфинала и их песнях
Олена Кандяк 489
День смеха: топ-6 розыгрышей голливудских звезд
1 апреля 15:03 День смеха: топ-6 розыгрышей голливудских звезд
1056
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук