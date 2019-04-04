Как выглядят иллюстрации, созданные под наркотиками: необычная подборка

Американский дизайнер и художник Брайан Поллетт 20 дней принимал различные наркотики ради художественного эксперимента. Так он решил показать, как психотропные вещества влияют на творчество.

Каждый день он употреблял какой-то новый наркотик и под его действием создавал новую иллюстрацию. По результатам видно, что схема рисунка, его основа были одинаковыми. Однако в зависимости от психотропа менялись его обрамление, художественные элементы, пишет Bored Panda.

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"Я хотел создать наглядное пособие о том, как наркотики влияют на искусство. Представьте себе, что нет ни прошлого, ни будущего. Вы можете просто сосредоточиться на своем существовании в настоящем. Идея о завтрашнем дне смехотворна. Я могу создавать произведения искусства, не заботясь о суждениях и не анализируя процесс", – пояснил художник.

24 канал не поддерживает и не пропагандирует употребление наркотиков! Это гадость – ваш талант может обойтись без них! Согласно Уголовному кодексу Украины наказание за употребление наркотиков не предусмотрено. Однако по статье 309 УКУ лицо несет ответственность за изготовление, приобретение, хранение, пересылку или перевозку наркотиков. В зависимости от состава преступления, это грозит от трех лет условного лишения свободы до восьми лет за решеткой. По другим статьям Уголовного Кодекса также предусмотрены штрафы, исправительные работы и конфискация имущества.

День 1 – Бутилон

День 2 – Гамма-гидроксибутират (GHB)

День 3 – Кодеин

День 4 – Тетрагидроканнабинол (ТГК / THC)

День 5 – Алкоголь

День 6 – Оксид азота

День 7 – Кокаин

День 8 – Псилоцибин

День 9 – 4-HO-MiPT

День 10 – Попперс

День 11 – Диметилтриптамин (DMT)

День 12 – Эфир

День 13 – 25I-NBOMe (2C-I-NBOMe)

День 14 – Метоксетамин (MXE)

День 15 – МДМА (экстази)

День 16 – Амфетамин

День 17 – Мескалин

День 18 – Кетамин

День 19 – LSD

День 20 – Любовь