Как выглядят первые постеры фильма "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино

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Кадр из фильма "Однажды в Голливуде"
Кадр из фильма "Однажды в Голливуде" / Instagram / @onceinhollywood

Долгожданная кинолента культового режиссера Тарантино выйдет в свет уже в 2019 году. А пока все ждут первый трейлер, создатели фильма показали первые постеры с Брэдом Питтом, Леонардо Ди Каприо и Марго Робби в главных ролях и назвали дату премьеры.

Новые постеры появились на официальной странице фильма в Instagram 18 марта. На них грубый Ди Каприо вместе с Питтом в стильных образах, присущих США 1970-х годов, стоят рядом на фоне раритетного автомобиля и Голливудских холмов. На другом постере позирует Марго Робби, которая также исполнила одну из главных ролей в фильме. Мировая премьера фильма, согласно постером, назначена на июль 2019-го года. В Украине ее следует ожидать в августе.

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Одного разу в Голлівуді
Официальный постер фильма "Однажды в Голливуде" / Instagram / @onceinhollywood

Одного разу в Голлівуді
Официальный постер фильма "Однажды в Голливуде" / Instagram / @onceinhollywood

Сюжет фильма "Однажды в Голливуде" (Once Upon A Time In Hollywood) рассказывает о Рике Далтоне, который вместе с напарником Клиффом Бутом в 1969 году пытается пробиться в большой мир кинематографа. Вся история происходит на фоне убийства актрисы Шэрон Тейт, которую убила секта маньяка Чарльза Мэнсона в Лос-Анджелесе. По словам режиссера Тарантино, убийство актрисы не будет ключевой линией в фильме. Кроме Брэда Питта и Леонардо Ди Каприо, в картине также сыграют Марго Робби, Тимоти Олифант и Аль Пачино. Что интересно, в письме заявленных актеров в фильме можно увидеть Люка Перри, который недавно умер от осложнений инсульта.

В одном из своих интервью Квентин Тарантино признался, что работал над сценарием более пяти лет. Также мужчина добавил, что ему близка эта тема, потому что большую часть жизни он прожил именно в Лос-Анджелесе и в 1969 году также жил. Пусть, тогда ему было всего семь лет. Поэтому лента "Однажды в Голливуде" является фильмом о Голливуде его детства. Тарантино сказал, что его целью является страстно рассказать о том городе, каких больше нет.

Первые фото со съемок фильма появились в сети в июле 2018 года. А в июне 2018 года появились фотосравнения изменений имиджа, которые голливудские актеры были вынуждены сделать для фильма "Однажды в Голливуде".

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Голливуд Кино Леонардо Ди Каприо Брэд Питт
Источник: LifeStyle 24
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