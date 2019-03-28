Как выглядят порностудии после съемок: фотопроект от уборщицы площадок

Британская студентка Джо Бротон, чтобы оплатить обучение в Королевском колледже искусств, устроилась уборщицей порностудии. После того, как актеры уходили с работы, площадки оставались пустыми, но все еще сохраняли атмосферу съемок. Вдохновившись увиденным, девушка решила сделать фотопроект.

На ее фотографиях нет работников и работниц секс-индустрии. Главный герой ее кадров – это декорации порностудий, пишет Granta.

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Фото из проекта​ Джо Бротон

В работах Бротон нет ничего запрещенного или постыдного. Их автор отмечает, что это документальный проект, который изображает скорее место преступления, чем удовольствия.

Иногда я боролась с тем, чтобы находиться в этом пространстве, противлась объективации женщин. Я пыталась избавиться от ощущения, что работа на порностудии – это мой секрет, из-за которого мне стыдно. Потому что без этой работы, возможно, я не смогла бы реализовать свои амбиции как фотографа. Я не могу сказать, что восхищаюсь порноиндустрией, но сейчас я понимаю, что каждая монета имеет две стороны – светлую и темную,

– отметила Бротон.

Она рассказывает, что такие площадки стали для нее единственным домом, который она знала в понимании безопасного места, теплого и такого, где тебя принимают, что бы ты ни делал.



Фото из проекта​ Джо Бротон

Дело в том, что девушка сбежала из дома в 17 лет. По ее словам, отец презирал ее тягу к искусству и считал, что женщина должна получить "нормальное" образование и выйти замуж. Чтобы заниматься любимым делом, Бротон приходилось запираться по несколько часов в шкафу и рисовать там, чтобы отец не заметил, чем она занимается, и не рассердился.



Фото из проекта​ Джо Бротон



Фото из проекта​ Джо Бротон



Фото из проекта​ Джо Бротон



Фото из проекта​ Джо Бротон



Фото из проекта​ Джо Бротон



Фото из проекта​ Джо Бротон



Фото из проекта​ Джо Бротон



Фото из проекта​ Джо Бротон



Фото из проекта​ Джо Бротон