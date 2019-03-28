Как выглядят порностудии после съемок: фотопроект от уборщицы площадок
Британская студентка Джо Бротон, чтобы оплатить обучение в Королевском колледже искусств, устроилась уборщицей порностудии. После того, как актеры уходили с работы, площадки оставались пустыми, но все еще сохраняли атмосферу съемок. Вдохновившись увиденным, девушка решила сделать фотопроект.
На ее фотографиях нет работников и работниц секс-индустрии. Главный герой ее кадров – это декорации порностудий, пишет Granta.
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Фото из проекта Джо Бротон
В работах Бротон нет ничего запрещенного или постыдного. Их автор отмечает, что это документальный проект, который изображает скорее место преступления, чем удовольствия.
Иногда я боролась с тем, чтобы находиться в этом пространстве, противлась объективации женщин. Я пыталась избавиться от ощущения, что работа на порностудии – это мой секрет, из-за которого мне стыдно. Потому что без этой работы, возможно, я не смогла бы реализовать свои амбиции как фотографа. Я не могу сказать, что восхищаюсь порноиндустрией, но сейчас я понимаю, что каждая монета имеет две стороны – светлую и темную,
– отметила Бротон.
Она рассказывает, что такие площадки стали для нее единственным домом, который она знала в понимании безопасного места, теплого и такого, где тебя принимают, что бы ты ни делал.
Фото из проекта Джо Бротон
Дело в том, что девушка сбежала из дома в 17 лет. По ее словам, отец презирал ее тягу к искусству и считал, что женщина должна получить "нормальное" образование и выйти замуж. Чтобы заниматься любимым делом, Бротон приходилось запираться по несколько часов в шкафу и рисовать там, чтобы отец не заметил, чем она занимается, и не рассердился.
Фото из проекта Джо Бротон
Фото из проекта Джо Бротон
Фото из проекта Джо Бротон
Фото из проекта Джо Бротон
Фото из проекта Джо Бротон
Фото из проекта Джо Бротон
Фото из проекта Джо Бротон
Фото из проекта Джо Бротон
Фото из проекта Джо Бротон