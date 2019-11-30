Как выглядят спасенные коалы от лесных пожаров в Австралии: фото из реабилитационного центра

Фотоагентство Getty Images 29 ноября опубликовало редкие снимки коал, которые пострадали из-за лесных пожаров в Австралии и сейчас находятся в реабилитационном центре.

На восточном побережье Австралии более месяца бушуют сокрушительные лесные пожары, из-за которых погибли сотни коал. Местный госпиталь для коал собрал достаточно денег и средств для спасения пострадавших от стихии животных. Поэтому ветеринары и зоозащитники смогли спасти десятки пострадавших коал.

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По информации главы Австралийского фонда, в пожарах погибли более тысячи коал. Также, как утверждают ученые, вырубка лесов и пожары уничтожают основной источник питательных веществ для коал – эвкалиптовое дерево, без которого животные голодают.

Посмотрите на снимки коал в реабилитационном центре, которые разместило агентство Getty Images.



Спасенные в Австралии коалы проходят реабилитацию / Фото: Getty Images



Спасенные в Австралии коалы проходят реабилитацию / Фото: Getty Images



Спасенные в Австралии коалы проходят реабилитацию / Фото: Getty Images



Спасенные в Австралии коалы проходят реабилитацию / Фото: Getty Images



Спасенные в Австралии коалы проходят реабилитацию / Фото: Getty Images



Спасенные в Австралии коалы проходят реабилитацию / Фото: Getty Images



Спасенные в Австралии коалы проходят реабилитацию / Фото: Getty Images



Спасенные в Австралии коалы проходят реабилитацию / Фото: Getty Images



Спасенные в Австралии коалы проходят реабилитацию / Фото: Getty Images