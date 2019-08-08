Как за несколько минут сделать настоящий украинский оберег: пошаговая инструкция

Еще издавна люди считали куклу-мотанку своим неизменным оберегом. Такие куклы олицетворяют собой единение семейных связей поколений. Life Style 24 подготовил интересные факты о древнем обереге, а также тонкостях изготовления талисмана.

Интересные факты про куклу-мотанку

Украинской кукле-мотанке почти 5000 лет, ее делали после того, когда начали выращивать лен.

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Наши предки делали различные куклы в зависимости от события: большие и малые, для брака, к рождению ребенка и тому подобное. Главное назначение куклы – беречь душу своего владельца от зла и нечистых помыслов. Также мифическая кукла-мотанка считалась воплощением души предков, заступницей против злых чар.

Секреты изготовления кукол передавались в семье от матери к дочери. Когда девушка выходила замуж, мать дарила ей куклу-мотанку, как оберег для нового дома. Подаренную куклу молодая женщина хранила вплоть до появления первенца. И именно этот оберег клали в колыбель перед тем, как положить туда ребенка.



Назначение куклы – беречь душу своего владельца от зла Назначение куклы – беречь душу своего владельца от зла Ранее украинцы верили, что кукла способна впитывать в себя все плохое. Поэтому больному ребенку давали поиграть с куклой, после чего ее уничтожали. Какой должна быть настоящая кукла-мотанка Кукла обязательно должна быть одета в традициях края, где ее изготавливают. Все элементы одежды являются оберегами: • юбка символизирует землю;

• рубашка обозначает три времени – прошлое, нынешнее и будущее;

• вышиванка и ожерелье олицетворяют изобилие;

• головной убор – чепец, лента или платок – символизирует связь с небом;

• крест на лице – символ радуги, бесконечности. Интересно, что кукла-мотанка не шьется, а делается лишь с помощью ниток, лент, путем намотки.



Кукла-мотанка имеет сакральное значение

Почему кукла не имеет лица?Настоящая кукла-мотанка не имеет лица. Мастерицы объясняют, что это делается для того, чтобы она не была ни на кого похожа. Якобы когда есть подобие, то с тем подобием и приходит дух личности, на которую похожа кукла. Поэтому вместо лица у куклы – крест. Он накладывается по солнцу, по часовой стрелке и означает бесконечность.

Как сделать куклу-мотанку

Кукла-мотанка – едва ли не самая дешевая игрушка, потому что весь материал – это ткань.

Для этого нам понадобится:



• лоскутки цветистой ткани 9 на 9 сантиметров – для рук;

• ткань любого цвета 8 на 15 сантиметров – для юбки и фартука;

• небольшой кусочек синтепона или ваты;

• нитки для сматывания куклы (акрил, шерсть, лен или хлопок);

• моточок ниток мулине – для волос куклы;

• ножницы.





Что понадобится для изготовления куклы-мотанки



Отматываем кусок светлой нити в длину, как две ладони. Наматываем несколько раз



Этой же длины наматываем из темных ниток волосы, а из светлых – руки​



Нитки на туловище перегнуть и вставить волосы



Перевязать светлые нитки на месте шеи и темные вокруг волос



Взять короткие светлые нитки и завернуть в ткань



Завязать с обеих сторон и обрезать концы



Вставить руки внутрь туловища​



Перевязать крестом, обмотать и завязать вокруг талии



Обрезать ткань для юбочки и фартука, обернуть и перевязать вокруг талии



Равномерно распределить волосы на две половины и перевязать отдельным кусочком нитки вокруг шеи

Фото мастер-класса по изготовлению куклы-мотанки: Екатерины Орловой-Гузовой.

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