Как за полгода привести себя в форму: опыт актера, которому пришлось стать боксером

Все трудности перевоплощения на собственной шкуре почувствовал Джейк Джилленхол – звезда фильмов "Зодиак", "Исходный код" и "Принц Персии". В драме "Левша" актер очень убедительно воплотил роль профессионального боксера Билли Хоупа. Чтобы столь уверенно чувствовать себя на ринге, Джейку пришлось сменить профессию. В этом ему помогли упорные тренировки и спортивное питание.

Обычным людям жизнь профессиональных спортсменов часто кажется просто сказкой. Дорогие машины, роскошные пейзажи и гигантские имения. Нередко эти стереотипы, действительно, очень близки к реальности. Но у медалей на шее спортсменов есть две стороны. В период, когда звезды спорта не наслаждаются райским существованием, они вкалывают. Выдерживают нагрузки, которые и не снились обычным болельщикам.

Читайте также: Сексуальное тело и крепкое здоровье даже в 50 лет: секреты самодисциплины Уилла Смита

Это на собственной шкуре почувствовал Джейк Джилленхол. Чтобы сыграть боксера в фильме "Левша", Джилленхол решил стать боксером. И с разгона влетел в новое для себя занятие. К роли он готовился так, как боксеры готовятся к боям. Прошел настоящий лагерь. Это помогло Джейку лучше понять своего героя, открыло технические нюансы этого спорта и позволило набрать необходимые физические кондиции.

Джилленхол на полгода переехал в зал легендарного Флойда Майвезера в Лас-Вегасе. Звездный актер по несколько часов в день участвовал в полноценных спаррингах с профессиональными боксерами. Занятия болючее и на удивление изнурительное. Тем более, для неподготовленного человека. Поэтому актеру пришлось усердно пополнять запас энергии.



Джейк Джилленхол

Бананы как запас энергии

Просто идеальным для этого является простой банан. Этот фрукт значительно калорийнее своих родственников. В ста граммах – аж 89 килокалорий. Но в то же время здесь рекордное количество калия. А еще есть аминокислоты, участвующие в синтезе так называемых гормонов радости. Поэтому эти яркие плоды действительно могут поднять настроение. И фигуре они вредят далеко не столь сильно, как иногда пугают диетологи.

Да, конечно, 89 килокалорий – это 89 килокалорий. И это не мало как для фрукта. Собственно, сахара в банане даже меньше чем, скажем, в винограде или хурме. Поэтому есть их, конечно, можно и нужно. Но при этом следует помнить об общей калорийности своего рациона. Съели банан – ограничьте другие калорийные продукты. Или отработайте на тренировке.



Бананы – хороший вариант перекуса

Хорошая идея: использовать бананы как перекус. Хорошая альтернатива конфетам. Тогда вы не просто сохраните, а также улучшите фигуру. А вот с чем следует быть особенно осторожным, так это с кожурой банана. Фрукт обязательно следует тщательно мыть в теплой воде. Чтобы очистить от плесени и других вредных веществ, вплоть до кишечной палочки. Поэтому отгрызать кожуру точно не стоит. Остальным же лакомьтесь на здоровье.

Виды спортивного питания

Готовясь к роли боксера, Джейку пришлось еще и подкачаться. Чтобы выглядеть действительно атлетически. Джилленхол даже в период между съемками – парень спортивный. И кубики пресса, и рельефные бицепсы у него заметить можно было даже до старта подготовки. По крайней мере, если присмотреться.



Джилленхол до старта подготовки

Но по иронии судьбы, в картине "Стервятник" актеру пришлось существенно похудеть. Он сбросил 12 килограммов. И весил примерно 65 килограммов. При росте 182 сантиметра.



Джилленхол для фильма "Стервятник"

Набору массы не особо способствовали и изнурительные многочасовые танцы Джейка на ринге. Поэтому Джилленхолу пришлось найти время еще и для таскания железа. Ну и, конечно, немного подкорректировать собственное меню.

Факт: вырастить на своем теле красивые рельефные большие мускулы без помощи так называемого спортивного питания очень-очень трудно. На самом деле, и пищевые добавки ничего не гарантируют. А их, к слову, – много.

Гейнер

Популярны сейчас гейнеры. По сути – это просто смесь белков с легкоусвояемыми углеводами. Многие силачи считают, что гейнеры помогают накачать мускулы даже лучше, чем обычные белковые коктейли. Такие смеси не обязательно покупать, их можно сделать дома. Вариантов – сотни.

Читайте также: Как актеру Джейсону Стэтхэму удается держать себя в форме, не отказываясь от любимых блюд

Вот вам пример из привычных для нас продуктов: пол-яблока, один банан, столовая ложка овсяной каши, столько же меда, одно куриное яйцо и 150 граммов творога. Все это добро загружаем в блендер и измельчаем.



Гейнер в домашних условиях

Едим, тренируемся и наслаждаемся роскошной мускулистой фигурой. Суть гейнеров в том, что углеводы помогают мгновенно пополнить запасы энергии. Белки же идут на выстраивание мускулатуры.

L-карнитин

L-карнитин выбирают люди, которые хотят в зале оставить свои лишние килограммы. Действительно, доказано: L-карнитин + интенсивные тренировки = ускоренное расщепление жиров.

Креатин

Еще одна популярная штука – креатин. Его используют для восстановления энергии в течение тяжелых тренировок. Этот препарат задерживает воду в организме. И атлет может дольше работать на максимуме своих возможностей.

Под пристальным наблюдением специалистов все эти виды спортивного питания действительно могут пригодиться тем, кто активно занимается в тренажерном зале. Впрочем, если ваша главная цель не эффектно выглядеть, а просто быть здоровым и держать себя в форме, вы вполне можете обойтись без всех этих препаратов

ВСАА

Особенно не обойтись без одного из лидеров по популярности среди спортивного питания – ВСАА. Это некий универсальный солдат. Его используют и бодибилдеры, и легкоатлеты. ВСАА, якобы, и мышцам помогает расти, и восстанавливает организм, а еще попутно жир сжигает. Ну, просто эликсир (молодости, здоровья и счастья).

На самом деле, это разветвленная цепь аминокислот. Она состоит из трех незаменимых аминокислот валина, изолейцина и лейцина. Последний – главная звезда в команде ВСАА. Он стимулирует синтез белка, а это важно для роста мышц. Но это не меняет того факта, что ВСАА – это только три аминокислоты, а в обычном белке – их 20.

Употребляя ВСАА, вы просто закладываете фундамент, начинаете синтез белка, а вот строительных материалов для завершения процесса не получаете. Мы уже молчим, что обычный протеин с сыворотки будет стоить в несколько раз дешевле. Поэтому гораздо рациональнее необходимую дозу лейцина брать из обычных продуктов, содержащих белок, или концентрированных белковых добавок. Тогда организм попутно получит еще и другие полезные элементы.

Читайте также: Набрал 20 килограммов, а потом похудел на 30: о поразительных перевоплощениях актера Марка Уолберга

В конце концов, усердные тренировки и грамотный подход к рациону сделали свое дело. Джейк Джилленхол набрал необходимые для роли кондиции. Результатом полугодовой подготовки стали +7 кг мышц, а кроме того – еще и умение боксировать. Поэтому в фильме "Левша" он выглядел ну очень убедительно. Правда, при этом осознал: жизнь профессионального спортсмена – далеко не конфета.



Джилленхол в фильме "Левша"



Актеру удалось достичь необходимого результата благодаря постоянным тренировкам и правильному рациону