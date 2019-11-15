Как защитить волосы в холодное время: советы парикмахера

Отметка ниже нуля на термометре уже не за горами. Поэтому самое время узнать о том, как уберечь от холодных температур одну из визиток нашего внешнего облика – волосы. Об этом Lifestyle24 расспросил у парикмахера Иванны Цудной.

Как считает наша собеседница из Caroline Beauty Studio, во время морозного сезона шевелюру, в частности, не стоит выставлять напоказ, ведь ветер и "минусы" в воздухе могут повредить кончики. "Лучше спрятать волосы под куртку или окутать теплым шарфом. Также помните, что некоторая наша одежда является синтетической, и те пряди, которые "на улице", сразу начнут электризоваться. Результат – на работу или встречу вы приходите, как одуванчик", – говорит парикмахер.

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Зимой волосы не стоит выставлять на холодный воздух и мороз / Unsplash

Жиры и витамины для волос

Какими бы дорогими средствами не баловали мы свои волосы, основой их здорового вида является сбалансированное питание. А это означает, что на тарелке должны быть не только овощи и фрукты. "Поэтому не обойтись без обогащенных белками продуктов, таких как бобовые, яйца и мясо. Не менее важными для сияющего вида нашей шевелюры являются жиры. Их много в красной рыбе, в частности, в лососе", – объясняет Иванна Цудна.



Лосось – один из самых полезных продуктов для волос / Unsplash

Базовый уход–правильные мытье и сушка

Зимой никто не отменял правил чистоты волос. Два главных этапа такого процесса – мытье и сушка. Однако надо знать, как выполнять их правильно. "Шампунь наносим дважды, растерев его перед этим в руках, а затем массирующими движениями втираем в кожу и мокрые пряди, затем наносим на них бальзам или маску и тоже смываем. Заметьте, что влажные волосы расчесывать не следует, потому что так повредим их. Сушить следует не сразу, а влажными и в течение всего нескольких минут", – рассказывает наша собеседница.

Шампунем волосы нужно мыть дважды, вспенивать жидкость массажными движениями / Pinterest

Специальные средства для шевелюры зимой

По словам Иванны Цудной, сегодня на рынке есть специальная линейка для ухода за волосами зимой. Едва ли не главный ее компонент – это спрей-термозащита. "Не ленитесь брать его с собой и распылять небольшое количество на сухую шевелюру тогда, когда куда-то выходите. Еще одно средство, которое придаст блеска нашим прядям зимой, – масло, например, аргановое, кокосовое или из семян льна. Не один раз слышала, что клиентки жаловались, мол, от них волосы жирнеют. Но это происходит тогда, когда вы неправильно их наносите. Не нужно втирать масла в корни, ими надо смазывать часть волос от ушей и до кончиков", – советует парикмахер.

Также она не сторонница того, чтобы в холодное время года использовать сухие шампуни, они ведь еще больше электризуют волосы и сделают их жестким на ощупь.

Кокосовое масло придает нашим волосам блеск / Pinterest