Как знаменитости провели вечер перед Рождеством: трогательные фото и видео

В понедельник, 24 декабря, европейские страны праздновали католический Сочельник и канун Рождества Христова. Виктория Бекхэм, Криштиану Роналду, Приянка Чопра и другие знаменитости поделились трогательными снимками с домашнего торжества.

Часто звездам приходится работать свой день рождения, новогоднюю ночь другие праздники, однако Сочельник и Рождество Христово – это именно тот момент, когда нужно остановиться и провести время с семьей. В понедельник, 24 декабря, знаменитости делились на своих страницах в Instagram трогательными фотографиями, на которых они празднуют Рождество со своими родными.

Читайте также: Как знаменитости украсили новогодние елки: яркая подборка

1. Приянка Чопра и Ник Джонас

Молодожены, которые месяц назад отпраздновал свою свадьбу, провели вечер перед Рождеством в кругу друзей в загородном доме. Муж Приянки Чопры Ник Джонас опубликовал фото на своей странице в Instagram, на котором между ними сидел щенок породы Хаски. Позади пары сверкала украшенная новогодняя елка.

2. Селин Дион

Канадская поп-дива поделилась с поклонниками снимком своей семьи, на котором появились все ее дети, муж и их собаки. Они сидели на полу, а позади них сверкала большая елка. Селин Дион пожелала поклонникам тепла, мира и любви, написав поздравление на английском и французском языках.

3. Эльза Хоск

30-летняя супермодель, больше известная как «ангел» Victoria's Secret, радовала своих "фолловеров" веселыми Insta-stories. Сначала она показала, что она приготовила на Сочельник, а затем сняла видео со своей кошкой на фоне новогодней елки. Стоит добавить, что Эльза не публиковали снимков со своим бойфрендом Томом Дэйли, однако маловероятно, что они праздновали Сочельник отдельно.

Эльза Хоск / Скриншот с Insta-stories

4. Кэндис Сванепул

Недавно сеть взорвали слухи о разводе Кэндис и Германа Николе. Вероятно, после снимков «ангела» Victoria's Secret, они приобретут еще большую огласку. В канун Рождества Кэндис Сванепул опубликовала Insta-stories и фото в своем профиле только с детьми. К слову, модель впервые показала лицо новорожденного сына Ариэля. Она нарядила его в костюм Санты, что очень растрогало поклонников звезды.

5. Синди Кроуфорд

За несколько дней до Рождества супермодель опубликовала снимок на фоне елки, а в праздничный вечер поделилась с поклонниками фотографией, на которой она разворачивает полученные подарки.

6. Ким Кардяшян, Кортни Кардяшян, Хлои Кардашян, Кендалл Дженнер, Пэрис Хилтон и Дженнифер Лопес

Звездное семейство Кардашян устроило масштабный праздник в своем имении. Они заказали декораторов, которые превратили их дом в место настоящей зимней сказки. Вместе с ними праздновали Пэрис Хилтон, Джей Ло и Джон Ледженд, который спел для них несколько песен.

Семейство Кардашян празднует Рождество / Скриншот с Insta-stories

7. Криштиану Роналду

Знаменитый португальский футболист праздновал канун Рождества в кругу семьи – с будущей женой Джорджиной и своими детьми, которых звездная пара одела в новогодние костюмы. Свои головы Криштиану и его невеста украсили шапками Санта-Клауса.

8. Алессандра Амбросио

37-летняя модель встречала Рождество в своем родном городе Рио-де-Жанейро вместе с родными и близкими. На Сочельник она пригласила более 20 гостей. Алессандра активно делилась с поклонниками веселыми моментами торжества.

9. Дэвид и Виктория Бекхэм

Звездные супруги провели время перед Рождеством со своими детьми. Семейство собралось за большим праздничным столом, после чего Виктория оставила у камина вкусности для Санты – стакан молока, морковку и печенье.

10. Белла и Джиджи Хадид

Знаменитые американские модели вернулись в свое детство. Они встречали его со своей мамой Иоландой. Сочельник они провели за приготовлением пряничных домиков.



Белла и Джиджи Хадид праздновали Рождество с мамой / Скриншот с Insta-stories