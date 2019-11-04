Как звездная мама: дочь Оли Поляковой выполнила русскоязычный кавер

Маша Полякова опубликовала в своем инстаграме видео, на котором поет хит азербайджанского певца Jony "Комета" и аккомпанирует себе на фортепиано.

Старшая дочь Оли Поляковой приехала к маме на Сицилию. Певица отправилась на обучение по кулинарному искусству у лучших мировых мастеров. Между тем Маша не теряет времени и продолжает развивать свои вокальные способности и делится достижениями на своей странице в инстаграме.

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Девочка выполнила популярную песню "Комета", одновременно играя на фортепиано. Видео набрало более 25 тысяч просмотров за двое суток и сотни одобрительных комментариев. Читатели отметили старания девочки, но посоветовали больше поработать над вокалом.

Дочь Оли Поляковой неоднократно удивляла поклонников звездной мамы своими музыкальными способностями. Так, Маша "зарабатывала" себе подарок от Николая, выполняя "Лунную сонату" Бетховена почти год назад.

Напомним, что Мария решила скопировать сценический образ мамы с концерта к юбилею балета Freedom. Она надела парик блондинки и красное блестящее вечернее платье. Многие сторонники певицы были поражены тем, насколько Оля схожа с дочерью.