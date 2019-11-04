Как звездная мама: дочь Оли Поляковой выполнила русскоязычный кавер

49 Читати новину українською
Маша Полякова
Маша Полякова / Instagram / @mashapolyakova

Маша Полякова опубликовала в своем инстаграме видео, на котором поет хит азербайджанского певца Jony "Комета" и аккомпанирует себе на фортепиано.

Старшая дочь Оли Поляковой приехала к маме на Сицилию. Певица отправилась на обучение по кулинарному искусству у лучших мировых мастеров. Между тем Маша не теряет времени и продолжает развивать свои вокальные способности и делится достижениями на своей странице в инстаграме.

Читайте также: Оля Полякова похвасталась результатами похудения в купальнике: горячее фото

Девочка выполнила популярную песню "Комета", одновременно играя на фортепиано. Видео набрало более 25 тысяч просмотров за двое суток и сотни одобрительных комментариев. Читатели отметили старания девочки, но посоветовали больше поработать над вокалом.

Дочь Оли Поляковой неоднократно удивляла поклонников звездной мамы своими музыкальными способностями. Так, Маша "зарабатывала" себе подарок от Николая, выполняя "Лунную сонату" Бетховена почти год назад.

Напомним, что Мария решила скопировать сценический образ мамы с концерта к юбилею балета Freedom. Она надела парик блондинки и красное блестящее вечернее платье. Многие сторонники певицы были поражены тем, насколько Оля схожа с дочерью.

blog_ava
Предатель на предателе: пранкер слил переписку с Тищенко о зарплатах в конвертах нардепам
сегодня
2664
Автор: Ульяна Журба
Теги: LifeStyle Звездные дети Оля Полякова
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Гастролерша MARUV: скандальная репутация и "дружба" с российской сценой
сегодня 17:33 Гастролерша MARUV: скандальная репутация и "дружба" с российской сценой
Уляна Журба 193
Мэттью Макконахи – 50: лучшие роли оскароносного актера
сегодня 15:06 Мэттью Макконахи – 50: лучшие роли оскароносного актера
Юлія Михайлова 301
Свадьба в високосный год: можно ли жениться в 2020 году
сегодня 13:22 Свадьба в високосный год: можно ли жениться в 2020 году
Квітослава Туз 4748
Анне Винтур – 70: цитаты самой влиятельной женщины в индустрии моды
3 ноября 20:21 Анне Винтур – 70: цитаты самой влиятельной женщины в индустрии моды
Анастасія Манюхіна 1940
Кендалл Дженнер – 24! Интересные факты о супермодели, которые вас удивят
3 ноября 09:26 Кендалл Дженнер – 24! Интересные факты о супермодели, которые вас удивят
Анастасія Манюхіна 831
Новости
Больше новостей
Залиште відгук