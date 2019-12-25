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Как звезды празднуют католическое Рождество: фото

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Син Кьяри Ферраньи Лео / Instagram / @chiaraferragni

В среду, 25 декабря, в мире отмечается католическое Рождество. Немало знаменитостей традиционно собираются семьями на праздничный вечер накануне Рождества и обмениваются поздравительными открытками и подарками.

Не забывают звезды и о своей аудитории поклонников в социальных сетях. Поэтому охотно делятся подробностями празднования Рождества, а также публично приветствуют почитателей.

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Так, накануне праздника Виктория и Дэвид Бэкхемы вместе с детьми пошли на мастер-класс по изготовлению новогодних игрушек. Николь Кидман со своим мужем решила полететь в отпуск и отметить рождественские праздники в стране с жарким климатом.

Риз Уизерспун провела вечер со своей дочерью Авой, которая является копией звездной мамы. Кайли Дженнер поразила похожими образами в роскошных изумрудных платьях со своей дочкой Сторми. Рита Ора похвасталась снимком с яхты в купальнике и пожелала всем счастливого Рождества.

Дженнифер Энистон

 

Кьяра Ферраньи и Fedez

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений FEDEZ (@fedez)

 

Риз Уизерспун 

 

Кейт Бекинсейл

 

Симейство Бекхемов

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений David Beckham (@davidbeckham)

 

 

Кайли Дженнер

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

Мелания Трамп

 

Николь Кидман

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Nicole Kidman (@nicolekidman)

 

Рита Ора

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merry Christmas!!! ️? ️

Допис, поширений RITA ORA (@ritaora)

 

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новогодние праздники LifeStyle Рождество Бруклин Бекхэм Виктория Бекхэм Кайли Дженнер Кьяра Ферраньи
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