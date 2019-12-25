Как звезды празднуют католическое Рождество: фото

В среду, 25 декабря, в мире отмечается католическое Рождество. Немало знаменитостей традиционно собираются семьями на праздничный вечер накануне Рождества и обмениваются поздравительными открытками и подарками.

Не забывают звезды и о своей аудитории поклонников в социальных сетях. Поэтому охотно делятся подробностями празднования Рождества, а также публично приветствуют почитателей.

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Так, накануне праздника Виктория и Дэвид Бэкхемы вместе с детьми пошли на мастер-класс по изготовлению новогодних игрушек. Николь Кидман со своим мужем решила полететь в отпуск и отметить рождественские праздники в стране с жарким климатом.

Риз Уизерспун провела вечер со своей дочерью Авой, которая является копией звездной мамы. Кайли Дженнер поразила похожими образами в роскошных изумрудных платьях со своей дочкой Сторми. Рита Ора похвасталась снимком с яхты в купальнике и пожелала всем счастливого Рождества.

Дженнифер Энистон

Кьяра Ферраньи и Fedez

Риз Уизерспун

Кейт Бекинсейл

Симейство Бекхемов

Кайли Дженнер

Мелания Трамп

Николь Кидман

Рита Ора