Как звезды развлекались на вечеринке Met Gala 2019: лучшие after party образы

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Met Gala 2019: лучшие after party образы
Met Gala 2019: лучшие after party образы / Коллаж: LifeStyle 24, фото из соцсетей

В Нью-Йорке 6 мая отгремело одно из самых лучших событий года – бал Института костюма музея Метрополитен, который еще по-другому называют Met Gala. После официальной части красной дорожки – знаменитости отправилась на закрытую вечеринку, где они могли рассмотреть роскошные выставки костюмов известных брендов, а также отдохнуть в компании друзей и посмотреть музыкальные выступления.

Нынешнее событие Met Gala, по предварительным подсчетам, посетило от 600 до 700 гостей, которых лично отбирала главный редактор Vogue Анна Винтур. Те звездные гости, которые удостоились принять участие в бале Института костюма музея Метрополитен, должны были заплатить 30 тысяч долларов за входной билет. Но если они имели желание провести вечер за заранее забронированным столиком на закрытой вечеринке, цена такой услуги составила 275 тысяч долларов.

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Феноменальные цены только за входные билеты, кроме роскошных образов, обошлись знаменитостям в немалую сумму, но, как известно, все вложенные средства в мероприятие будут направлены на благотворительность ради развития музея Метрополитен. Следовательно, нашлись те звезды, которые засветились только на красной дорожке и не намеревались тратить "лишних" 300 тысяч долларов за бокал шампанского в компании других звезд. Но такие модники и модницы, как Кайли Дженнер с Трэвисом Скоттом, Ким Кардашян и Канье Уэст, Кэти Перри, Приянка Чопра и Ник Джонас и многие другие решили вволю погулять на вечеринке, закрытой от фотокамер.

В Harper's Bazaar Australia сделали подборку фотографий, которые оставляли сами актеры, модели и исполнители в своих социальных сетях во время after party (вечеринки) Met Gala 2019.


Кэндис Свейнпол и Джоан Смоллс / Harper's Bazaar Australia


Кендалл Дженнер / Harper's Bazaar Australia


Джиджи Хадид / Harper's Bazaar Australia


Ким Кардашян и Канье Уэст / Harper's Bazaar Australia


Хейли Бибер / Harper's Bazaar Australia


Кайли Дженнер / Instagram / @thekkwdaily


Винни Харлоу / Harper's Bazaar Australia


Эшли Грэм / Instagram / @ashleygraham


Рита Ора / Instagram / @kathyjeung


Серена Уильямс / Instagram / @serenawilliams


Донателла Версаче / Instagram / @donatella_versace


Приянка Чопра и Ник Джонас (в центре) / Harper's Bazaar Australia

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Теги: LifeStyle Met Gala Стиль и мода Мода
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