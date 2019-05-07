Как звезды развлекались на вечеринке Met Gala 2019: лучшие after party образы

В Нью-Йорке 6 мая отгремело одно из самых лучших событий года – бал Института костюма музея Метрополитен, который еще по-другому называют Met Gala. После официальной части красной дорожки – знаменитости отправилась на закрытую вечеринку, где они могли рассмотреть роскошные выставки костюмов известных брендов, а также отдохнуть в компании друзей и посмотреть музыкальные выступления.

Нынешнее событие Met Gala, по предварительным подсчетам, посетило от 600 до 700 гостей, которых лично отбирала главный редактор Vogue Анна Винтур. Те звездные гости, которые удостоились принять участие в бале Института костюма музея Метрополитен, должны были заплатить 30 тысяч долларов за входной билет. Но если они имели желание провести вечер за заранее забронированным столиком на закрытой вечеринке, цена такой услуги составила 275 тысяч долларов.

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Феноменальные цены только за входные билеты, кроме роскошных образов, обошлись знаменитостям в немалую сумму, но, как известно, все вложенные средства в мероприятие будут направлены на благотворительность ради развития музея Метрополитен. Следовательно, нашлись те звезды, которые засветились только на красной дорожке и не намеревались тратить "лишних" 300 тысяч долларов за бокал шампанского в компании других звезд. Но такие модники и модницы, как Кайли Дженнер с Трэвисом Скоттом, Ким Кардашян и Канье Уэст, Кэти Перри, Приянка Чопра и Ник Джонас и многие другие решили вволю погулять на вечеринке, закрытой от фотокамер.

В Harper's Bazaar Australia сделали подборку фотографий, которые оставляли сами актеры, модели и исполнители в своих социальных сетях во время after party (вечеринки) Met Gala 2019.



Кэндис Свейнпол и Джоан Смоллс / Harper's Bazaar Australia



Кендалл Дженнер / Harper's Bazaar Australia



Джиджи Хадид / Harper's Bazaar Australia



Ким Кардашян и Канье Уэст / Harper's Bazaar Australia



Хейли Бибер / Harper's Bazaar Australia



Кайли Дженнер / Instagram / @thekkwdaily



Винни Харлоу / Harper's Bazaar Australia



Эшли Грэм / Instagram / @ashleygraham



Рита Ора / Instagram / @kathyjeung



Серена Уильямс / Instagram / @serenawilliams



Донателла Версаче / Instagram / @donatella_versace



Приянка Чопра и Ник Джонас (в центре) / Harper's Bazaar Australia