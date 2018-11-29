Какая деталь сценария заставила Ким Кэтролл отказаться от участия в известной ленте

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Сериал "Секс в большом городе"
Сериал "Секс в большом городе" / Фото из соцсетей

Популярный американский сериал "Секс в большом городе", на основе которого были досняты еще два фильма, все больше наполняется скандальными подробностями. Звезда ленты Ким Кэтролл отказалась сниматься в третьей части из-за пикантной и несколько абсурдной детали в сценарии.

Об этом сообщают инсайдеры издания EOnline.

Американская актриса Ким Кэтролл в течение всего 2018 года устраивала скандальные сцены в социальных сетях, обвиняя как создателей нового фильма в ошибках прошлого, так и своих коллег, – к примеру, Сару Джессику Паркер.

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Но на этот раз стало известно о новых деталях скандала. Как оказалось, по сценарию Саманта Джонс (Ким Кэтролл) должна была закрутить роман с сыном своей подруги, а именно с 14-летним Брэйди. Сын Миранды и Стива влюбляется в женщину и начинает присылать ей непристойные рисунки.

Источники из окружения Ким Кэтролл сообщают, что этот странный поворот в сценарии сыграл не последнюю роль в ее отказе от участие в фильме. "Сюжет хуже некуда", – добавил инсайдер.

Стоит добавить, что актриса Ким Кэттролл отказалась от проекта. Она объяснила, что не хочет сниматься из-за того, что сценарий будет полностью сконцентрирован на героине Сары Джессики Паркер – Керри Брэдшоу. Но уже известно, что съемки фильма начнутся в 2019 году и лента будет сконцентрирована больше на психологических проблемах главной героини и современного общества.

Теги: LifeStyle Кино Эротика
Источник: Lifestyle
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