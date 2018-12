Какая песня стала самой популярной на украинских радиостанциях в 2018 году

Песня украинского музыканта Сергея Бабкина "Де би я" больше всего транслируется в 2018 году на украинских радиостанциях

Об этом сообщает портал ФДР, который подготовил топ-40 самых популярных песен в украинском радиоэфире.

Читайте также: Барак Обама назвал любимые книги, фильмы и музыку в 2018 году: неожиданные рекомендации

Что интересно, 25 треков принадлежит украинским исполнителям. А некоторые из исполнителей (TAYANNA, Антитела, Pianoboy, Kazka, Maruv и Ivan Navi) попали в рейтинг с несколькими своими песнями.

В языковом измерении украинских артистов 22 композиции выполнены на украинском языке, 2 – на английском, 1 – на русском.

Остальные артисты в списке географически распределились так: 4 исполнителя из США, по 3 артиста из Великобритании и Германии, 2 проекта из Молдовы и по 1-му исполнителю из Литвы, Франции и России.

Лидировала в 2018 году песня Сергея Бабкина "Де би я". Добавим, что в прошлом году первое место получил Ширан с композицией "Shape Of You".

Сергей Бабкин – "Де би я" слушать песню

Полный список Топ-40 самых популярных песен на украинских радиостанциях

1. Сергей Бабкин "Де би я"

2. Zayn feat Sia "Dusk Till Down"

3. Антитела "ТДМЄ"

4. Kazka "Плакала"

5. Alyosha "На фоне Париж"

6. NK "Тримай"

7. Imagine Dragons "Whatever It Takes"

8. David Guetta feat SIA "Flames"

9. Maruv "Drunk Groove"

10. Друга Ріка "Секрет"-Бакун ремикс

11. Океан Ельзи "Без Тебе"

12. Pianoboy "Все, Що Тебе Не Вбиває"

13. Kazka "Дива"

14. Malfa "So Long"

15. TamerlanAlena "Покопокохаю"

16. Pink "What About Us"

17. Злата Огневич "Танцювати"

18. Post Malone "Rockstar"

19. Ivan Navi "Це Вона (Зірка)"

20.Tayanna "Леля"

21. Tayanna "Фантастична Жінка"

22. Tayanna "Шкода"

23. Robin Schulz feat James Blunt "OK"

24. Мозги "Промінь"

25. Alyosha "Текіла"

26. Ivan Navi "Хімія"

27. Наталка Карпа "Вірна"

28. Антитела "Лови Момент"

29. Clean Bandit feat Demi Lovato "Solo"

30. Dan Balan "Allegro Ventigo"

31. Jax Jones "Breathe"

32. Maruv "Focus On Me"

33. On I Ona "Точка G"

34. Kush Kush "Fight Back With Love Tonight"

35. Pianoboy "Полуничне Небо"

36. Alice Merton "No Roots"

37. Dynoro "In My Mind"

38. Vanotek feat Eneli "Back To Me"

39. Charlie Puth "Attention"

40. Время и Стекло "Тролль"