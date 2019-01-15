Какая певица станет ведущей грандиозной музыкальной премии Грэмми 2019: неожиданные данные

Пока представители церемонии Оскар переживают, кто же проведет популярное шоу, в сети появилось имя ведущей Грэмми 2019. Ею стала талантливая певица Алиша Киз.

Организаторы грандиозной музыкальной премии "Грэмми 2019" продолжают подготовку к шоу, которое прогремит 11 февраля. Церемония станет 61-й по счету.

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Как сообщает People, представители шоу уже определились с ведущей. Почетная роль досталась певице Алише Киз. Звезда 15 раз становилась лауреатом Грэмми, поэтому не понаслышке знает всю специфику этого шоу.

"Алиша – одна из тех редких артисток, которые сочетают истинный музыкальный талант с искренними эмоциональными текстами. Не сомневаюсь, что шоу в феврале будет особенным", – рассказал исполнительный продюсер Грэмми Кен Эрлих.

Почетную миссию прокомментировала и сама певица. Алиша Киз не скрывала своего волнения и призналась, что рада была видеть список номинантов на премию, ведь среди претендентов в 2019 году немало женщин.

Я очень волнуюсь! У нас столько всего впереди... Знаю, как это – быть на сцене, гордиться своей работой и признанием. Чувствую огромную благодарность за возможность подарить эту энергию. Со мной такое случается впервые. Это потрясающе,

– взволнованно прокомментировала Алиша Киз.

К слову, впервые за 30 лет премия Оскар может остаться без ведущего. Комедийный актер Кевин Харт внезапно отказался от предложенной работы, поскольку раньше опубликовал гомофобные сообщения в Twitter. Чтобы не провоцировать ЛГБТ-сообщество в особый для Голливуда вечер, он решил не выходить на сцену Оскара.

В то же время в СМИ поговаривают, что знаменитые "Мстители" смогут спасти премию. Однако сейчас представители Оскара не сообщают, кто из актеров может провести грандиозную церемонию награждения.