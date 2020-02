Какие 40 песен стали лучшими за всю историю Оскара: список от The Guardian

Весь мир в ожидании одного из самых престижных событий в области кино – Оскара-2020. Уже через несколько дней, 9 февраля, фанаты кинопремии узнают имена лауреатов и победителей во всех категориях, в частности, "Лучшей песни". Иностранное издание The Guardian сделало подборку лучших саундтреков за всю историю Оскара.

Поскольку до Оскара-2020 остались считанные дни, популярные иностранные издания делают яркие подборки, рейтинги и интересное о премии. Так, британская газета The Guardian опубликовала список лучших по их мнению песен, получавших Оскар с 1929 года.

40 лучших песен в истории Оскара

1. Henry Mancini and Johnny Mercer – Moon River ("Завтрак у Тиффани", 1961)

2. Harold Arlen and Yip Harburg – Over the Rainbow ("Удивительный волшебник из страны Оз", 1939)

3. Jerome Kern and Dorothy Fields – The Way You Look Tonight (Swing Time, 1936)

4. Isaac Hayes – Theme from Shaft (Shaft, 1971)

5. Leigh Harline and Ned Washington – When You Wish Upon a Star ("Піноккіо", 1940)

6. Michel Legrand, Alan Bergman and Marilyn Bergman – The Windmills of Your Mind ("Афера Томаса Крауна", 1968)

7. Sammy Fain and Paul Francis Webster – Secret Love (Calamity Jane, 1953)

8. Elton John and Tim Rice – Can You Feel the Love Tonight? ("Король Лев", 1994)

9. Eminem – Lose Yourself ("Восьмая миля", 2002)

10. Bob Dylan – Things Have Changed ("Вундеркинды", 2000)

11. Marvin Hamlisch, Alan Bergman and Marilyn Bergman – The Way We Were ("Встреча двух сердец", 1973)

12. Irving Berlin – White Christmas (Holiday Inn, 1942)

13. Bruce Springsteen – Streets of Philadelphia ("Филадельфия", 1993)

14. Kristen Anderson-Lopez and Robert Lopez – Let It Go ("Холодное сердце", 2013)

15. Ray Evans and Jay Livingston – Que Sera Sera ("Человек, который слишком много знал", 1956)

16. James Horner and Will Jennings – My Heart Will Go On ("Титаниік", 1997)

17. Ralph Rainger and Leo Robin – Thanks for the Memory (The Big Broadcast of 1938, 1938)

18. Burt Bacharach and Hal David – Raindrops Keep Fallin’ on My Head ("Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид", 1969)

19. Rodgers and Hammerstein – It Might As Well Be Spring (State Fair, 1945)

20. Johnny Mandel and Paul Francis Webster – The Shadow of Your Smile ("Кулик", 1965)

21. Paul Jabara – Last Dance (Thank God It's Friday, 1978)

22. Harry Warren and Mack Gordon – You’ll Never Know (Hello, Frisco, Hello, 1943)

23. Barbra Streisand and Paul Williams – Evergreen ("Звезда родилась", 1976)

24. Peter Allen, Burt Bacharach, Christopher Cross & Carole Bayer Sager – Arthur’s Theme (Best That You Can Do) (Arthur, 1981)

25. Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando and Andrew Wyatt – Shallow ("Звезда родилась", 2018)

26. Jimmy Van Heusen and Sammy Cahn – All the Way ("Джокер", 1957)

27. Kristen Anderson-Lopez and Robert Lopez – Remember Me ("Коко", 2017)

28. AR Rahman and Gulzar – Jai Ho ("Миллионер из трущоб", 2008)

29. Fred Carlin, Jimmy Griffin and Robb Royer – For All We Know ("Любовники и другие Незнакомцы", 1970)

30. Adele and Paul Epworth – Skyfall ("007: Координаты "Скайфолл", 2012)

31. Harry Warren and Al Dubin – Lullaby of Broadway (Gold Diggers of 1935, 1935)

32. Michael Gore and Dean Pitchford – Fame (Fame, 198033. Giorgio Moroder and Tom Whitlock – Take My Breath Away (Top Gun, 1986)

33. Giorgio Moroder and Tom Whitlock – Take My Breath Away (Top Gun, 1986)

34. Three 6 Mafia – It’s Hard Out Here for a Pimp ("Суета и движение", 2005)

35. Stephen Sondheim – Sooner or Later ("Дик Трейси", 1990)

36. Dimitri Tiomkin and Ned Washington – The Ballad of High Noon ("Ровно в полдень", 1952)

37. Common and John Legend – Glory ("Сельма", 2014)

38. Alan Menken and Tim Rice – A Whole New World ("Аладдин", 1992)

39. Alan Menken and Howard Ashman – Under the Sea ("Русалочка", 1989)

40. Randy Newman – If I Didn’t Have You ("Корпорация монстров", 2001)