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Какие актеры чаще всего играли злодеев: неожиданные данные

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Роберт Де Ниро чаще всего играл злодея / IMDb

Пожалуй, в каждом экшне или фильме о супергероях есть злодей, с которым борется главный герой. Персонаж часто вызывал у зрителей негативные эмоции, поэтому не все актеры согласились на такие роли. И кто охотно представал на экранах в образе злодея – узнавайте в неожиданном рейтинге.

Как сообщает Guarantor Loans, первенство в рейтинге получил легендарный актер Роберт Де Ниро. Он часто любит экспериментировать и соглашается на необычные проекты. В образе злодея его можно увидеть в 19 фильмах. В частности, во второй части "Крестного отца" он сыграл Вито Корлеоне, а в "Славных парнях" – Джимми Конвея.

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Вторую ступень занял Петер Стормаре, сыгравший злодея 17 раз. В частности, шведского актера можно увидеть в "Фарго" и "Плохих парнях 2".

Тройку лидеров закрыл актер Рон Перлман. По подсчетам журналистов, он 16 раз мастерски перевоплощался в злодея. Самыми известными его работами являются фильмы "Полицейская академия" и "Люди в черном".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ron Perlman (@perlmutations)

Интересно, что в топ-10 также вошли: Тим Карри, Джеймс Вудс, Винни Джонс, Гэри Олдмен, Кристофер Уокен, Малькольм Макдауелп и Сэмюэл Л. Джексон.

Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Голливуд рейтинги Кино
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