Какие девушки нравятся Иракли Макацарии: откровенное признание продюсера

Грузинский продюсер Иракли Макацария стал настоящей звездой в Украине. Его участие в популярных шоу "Холостяк" и "Танцы со звездами 2018" покорили немало девушек. Однако не всем им удается завоевать сердце знаменитого красавца.

В интервью с Машей Ефросининой грузин рассказал, с какими трудностями ему приходится сталкиваться во время романтических отношений. В частности, Иракли Макацария заявил, что избавиться от образа "Холостяка" ему крайне сложно, поэтому женского внимания ему хватает. Однако немало красавиц совершают ошибку, которая отталкивает зажигательного продюсера.

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"Самое сексуальное в женщине – ее интеллект. Я всегда говорил, что меня привлекают сильные женщины. Важнее ума может быть только доброта человека. Вокруг меня много красивых женщин, но я понимаю, что не все они со мной честны, не все показывают себя настоящими. Это самая большая проблема ХХІ века. Большинство женщин стремятся следовать определенному “стандарту” красоты. А я невероятно ценю естественность", – рассказал Иракли Макацария.

Кроме этого, продюсер откровенно рассказал и о своем блоге. Иракли Макацария заявил, что не публикует совместные фото с девушками, хоть избранницы это даже просят. Однажды он покажет только одну женщину в своем блоге, с которой будет иметь серьезные отношения.

Когда девушка говорит мне о таком, я понимаю ее намерение. Она хочет, чтобы другие девочки увидели это фото, позавидовали ей. Если я когда-нибудь опубликую фото с девушкой, которую держу за руку, и это не мой близкий друг – у нас серьезные отношения,

– добавил Иракли Макацария.

Сам грузин признает, что имеет романтический образ. Однако на самом деле любит, чтобы женщина сама говорила, какой подарок она хочет получить. Это, по словам Иракли, проявление честности. А вот насчет проблем в отношениях он выделил одну – не интересные разговоры.

"Самая большая проблема, с которой я сталкиваюсь в отношениях довольно часто – мне становится скучно. Например, мы говорим на какие-то темы, которые мне не интересны, тогда я начинаю думать о другом. Это меня огорчает, и я не хочу обманывать ни себя, ни ее", – откровенно рассказал Иракли Макацария.

Интервью Маши Ефросининой с Иракли Макацарией: смотрите видео