Какие фильмы и сериалы чаще всего искали украинцы: рейтинг Google

Ежегодное мероприятие от транснациональной корпорации и поискового сервиса Google состоялось сегодня, 10 декабря, в Киеве. На пресс-конференции представители компании рассказали о самых популярных запросах в "гугле" за 2019 год.

Ни для кого не секрет, что сервис Google стал одним из самых популярных поисковиков за последние несколько лет. Шутливую фразу "гугл знает все" кажется, пора переквалифицировать в правдивые факты о корпорации. Поэтому запросы, которые пользователи указывали в "гугле" в течение года беспрекословно считают лучшими.

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Традиционно, в конце года представители организации подводят итоги, анализируя количество всех запросов в различных отраслях и определяя из них наиболее популярные. Да, сегодня, 10 декабря, в Киеве состоялась пресс-конференция на тему "Google топ-запросы 2019", которую посетил наш корреспондент.

По традиции, на мероприятии представители компании рассказали о различных темах всех сфер, которые вызвали у пользователей наибольший интерес. Да, раздел "Кино" поделился на "Фильмы" и "Сериалы" и мы уже готовы поделиться с вами, какие работы "гуглились" больше всех.

Кстати, здесь худшие фильмы 2019 года по версии американских кинокритиков

В подразделе "Фильмы" десятку лидеров открыл фильм "Джокер", номинированный на все престижные номинации Оскара-2020. Также в первую тройку попала лента "Мстители: Завершение", которая помогла студии Disney стать рекордсменами 2019 года по кассовым сборам, и картина "Аквамен" с Джейсоном Момоа.

10 фильмов, которые украинцы искали в Google в 2019 году: полный список

1. "Джокер"

2. "Мстители: Финал"

3. "Аквамен"

4. "Оно 2"

5. "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел"

6. "Король Лев"

7. "Однажды в Голливуде"

8. "Капитан Марвел"

9. "Захар Беркут"

10. "Как приручить дракона 3"



10 самых популярных запросов 2019 года в категории "Фильмы" от Google / 24 канал

В первую тройку сериалов, которую украинцы больше всего "гуглили" в 2019 году, попал 8 сезон "Игры престолов", минисериал "Чернобыль" от HBO и украинский сериал "Тайная любовь".

10 сериалов, которые украинцы искали в Google в 2019 году: полный список

1. "Игра престолов" 8 сезон

2. "Чернобыль"

3. "Тайная любовь"

4. "Крепостная"

5. "ИП Пирогова"

6. "Школа. Выпускной"

7. "Жуки"

8. "Ничто не случается дважды"

9. "Ранняя пташка"

10. "Молодежка" 6 сезон