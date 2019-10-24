Какие испытания прошел муж Русланы Писанки на первом свидании: признание актрисы

Украинская актриса Руслана Писанка, которая еще в 2012 году вышла замуж за бизнесмена Игоря Исакова, решила вспомнить свое первое свидание с любимым. Звезда не скрывала, что устроила тогда настоящее испытание, которое мужчина с легкостью прошел.

Наверное, все поклонники Русланы Писанки знают, что она познакомилась с Игорем Исаковым в Интернете. Однако до сих пор актриса не рассказывала, как прошло их первое свидание. Воспоминаниями Руслана Писанка решила поделиться в программе "Жизнь известных людей".

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По словам актрисы, на встречу с бизнесменом она опоздала на 5 часов. Причиной стали не съемки или работа в театре, а простая забывчивость Русланы Писанки. Поэтому когда звезда таки вспомнила о свидании – не успела сделать прическу и с мокрыми волосами поехала на встречу.

Я забыла. Забыла, что встреча. Что время. Я ехала с мокрыми волосами. Пока я ехала, это как феном, я делала себе прическу. Такая элегантная нимфа к нему приехала. Волосы недосушенные,

– вспомнила Руслана Писанка.

Интересно, что актриса сразу выбрала нетипичное место для первого свидания. Руслана Писанка решила не идти в кафе или столичный ресторан, а предложила мужчине посетить Софию Киевскую – один из самых известных украинских соборов.

"Все же София – намоленное место. Там очень много икон. Там очень трудно, если плохой человек, сразу будет видно. Вот меня туда потянуло, в Софию. Видите, такая проверка тоже может быть", – рассказала она.

Своеобразную проверку муж Русланы Писанки прошел успешно, поэтому с 2009 года они начали встречаться. Свои отношения пара долгое время скрывала, не привлекая лишнего внимания СМИ и общественности. Однако в 2012 году кума актрисы Радмила Щеголева, более известная как Геля с "СВ-шоу", рассказала в интервью, что Руслана Писанка тайно вышла замуж.

"Это произошло благодаря моей подруге. У нее брали интервью и она сказала, что у Русланы Писанки была свадьба. И здесь ей говорят: "Как свадьба? У Русланы была свадьба?". Меня рассекретили вместе с Игорем", – добавила Руслана Писанка.