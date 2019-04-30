Какие экспонаты выставляют в Музее лжи в Кирице

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Музей лжи в Кирице
Музей лжи в Кирице / orangesmile.com

Девиз Музея лжи в немецком городке Кириц – "не верьте своим глазам". И к нему стоит прислушаться. Ведь здесь, по словам основателя центра тотальной лжи, Райнхарда Цабки, все подделка.

Стоит только залюбоваться старинной постройкой, которой на первый взгляд лет около 200, как окажется, что и это ложь. Музею всего несколько десятков лет.

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Музей лжи в Кирице

В распоряжении посетителей/посетительниц музея десять залов "суррогатной реальности", где живут своей жизнью и усы Гитлера, и отрезанное ухо Ван Гога, и сказочный летающий ковер.


Музей лжи в Кирице

Когда же вы переступаете порог музея, вас угощают настоящим зельем, которое дарит вечную молодость, и невероятно вкусным тортом. А вся экспозиция музея досталась его директору в наследство от правнучки барона Мюнхаузена.


Музей лжи в Кирице

А вот и нет! Зелье – неплохой чай, а торт пластиковый. Не теряйте бдительность в музее.

Больше о необычных музеях –  читайте в материале 24 канала.

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Теги: Новости культуры Новости LifeStyle LifeStyle
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