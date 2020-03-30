Какие книги Кейт Миддлтон хранит на рабочем столе: неожиданные данные
На днях герцогиня Кембриджская показала в сети свой рабочий стол. Поэтому поклонники смогли разглядеть книги, которые всегда под рукой у Кейт Миддлтон.
Как известно, из-за пандемии коронавируса герцоги Кембриджские с детьми покинули Кенсингтонский дворец и поселились в резиденции королевы в Норфолке. Однако в время самоизоляции принц Уильям и Кейт Миддлтон продолжают работать и развивать организации, где являются королевскими патронами.
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Чтобы привлечь внимание к психическому здоровью британцев во время карантина и поделиться с общественностью советами психологов, Уильям и Кейт опубликовали соответствующее сообщение в сети. Герцоги на собственном примере продемонстрировали, что работают из дома и посоветовали всем поклонникам делать так же.
В то же время в сети тщательно рассмотрели эффектное фото Кейт Миддлтон. Знаменитая британка осуществляла телефонный звонок, сидя за своим рабочим столом в замке. Поэтому все пользователи сети обратили внимание на коллекцию книг, разложенную возле герцогини Кембриджской.
Кейт Миддлтон поддержала людей во время пандемии / Twitter / @KensingtonRoyal
Все издания были из одной серии. По данным западных СМИ, книги вышли в тираж благодаря издательству Penguin. На это указало авторское оформление, созданное художницей Кэрол Бикфорд-Смит по заказу издателей.
На столе Кейт Миддлтон можно разглядеть бессмертную классику литературы – книги Чарльза Диккенса, Уильяма Шекспира, Джейн Остин, Томаса Гарди, Джорджа Элиота, Оскара Уайльда, Артура Конана-Дойла. Неизвестно, это просто эффектный декор стола, или любимые книги герцогини Кембриджской.
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