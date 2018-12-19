Какие платья Кейт Миддлтон и Меган Маркл выбрали для рождественского обеда во дворце: фото

Традиционно перед Рождеством королева Елизавета II собирает всех своих родственников за праздничным столом. На званый обед пришли и герцогини Кейт Миддлтон и Меган Маркл.

Хотя мероприятие было закрыто для журналистов, однако в сети появились несколько фото, которые помогли рассекретить наряды Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Папарацци сумели сфотографировать герцогинь, когда они со своими мужьями ехали на королевское застолье.

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На снимках, опубликованных в фан-группах королевской семьи, видно, что для мероприятия Кейт и Меган выбрали платья, в которых когда-то красовались перед британцами. Так, герцогиня Кембриджская предпочла брендовую одежду от Stella McCartney. Атласное платье Кейт Миддлтон впервые надела на праздновании дня рождения принца Чарльза в 2011 году.

Беременная Меган Маркл тоже решила порадовать королеву Елизавету ІІ не новым платьем. Герцогиня Сассекская надела платье с цветочным принтом от бренда Erdem. Элегантный и стильный образ она уже демонстрировала 2 года назад во время съемок программы The Today Show.