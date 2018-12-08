Какие породы собак самые популярные в Instagram: интересные факты

Сеть Instagram все больше набирает популярность среди молодежи, которые становятся блогерами, однако за обработанными снимками и специально разложенными завтраками бывает еще что-то не наигранное и живое. Следовательно, владельцы собак еще раз доказывают, что домашние животные – это прекрасно, а одна из компаний даже составила список самых популярных пород в Instagram.

Часто бывает так, что снимок со своим домашним любимцем набирает больше лайков, чем, к примеру, фото природы, раскладки на столе. И это совсем не удивительно, ведь как можно не любить маленькое существо, которое всегда радуется, когда ты вернулся с работы, принес ему что-то вкусненькое или просто погладил.

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Некоторые звезды создают своим домашним животным отдельные страницы, на которых собирается немало поклонников. Безусловно, все породы собак красивые, однако есть те, которые пользуются большей популярностью, чем другие. Компания MyVoucherCodes исследовала, владельцы каких пород собак публикуют снимки с ними чаще, чем другие.

Топ-5 самых популярных пород собак в Instagram:

1. Французский бульдог – 39 миллионов фотографий

2. Мопс – 29 миллионов фотографий

3. Чихуахуа – 27 миллионов фотографий

4. Английский бульдог – 24 миллиона фотографий

5. Лабрадор-ретривер – 18 миллионов фотографий