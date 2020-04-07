Какие принты являются трендовыми в 2020 году: Андре Тан объяснил на примере Кейт Миддлтон
Скоро карантин закончится и все модницы будут демонстрировать на улице свои новинки гардероба. И чтобы всегда выглядеть стильно, популярный дизайнер Андре Тан дал советы по трендам 2020 года.
Украинский модельер решил подробнее рассказать о принтах одежды, которые будут модны в этом сезоне. Андре Тан привел примеры в картинках, чтобы его поклонницы на практике увидели, как воплотить его советы. И, что интересно, для иллюстраций привел несколько выходов герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон, которая уже давно является своеобразной "иконой стиля" в Великобритании. Кроме этого, в подборке можно увидеть и фото новой коллекции талантливого Андре Тана.
Важно: Чего не стоит надевать весной 2020 года: советы Андре Тана
Когда выбираете новое платье, помните: каким бы идеальным ни был крой, принт может исказить пропорции тела, а также зрительно добавить несколько лишних сантиметров. Чтобы этого не было – учимся правильно выбирать принт,
– начал Андре Тан.
Андре Тан рассказал, какие принты будут в тренде / Instagram / @atan.ua
Как правильно выбрать принт: советы Андре Тана
Горох. Как бы сильно мы ни любили горох, в нем есть немного коварства. Он может отнять или добавить несколько килограммов. Сделать грудь или бедра крупнее поможет блуза или юбка с большим принтом. А вот мелкий горох подходит всем. Светлый горох на темном фоне скроет лишние сантиметры.
Кейт Миддлтон в платье в горошек / Instagram / @atan.ua
А также: Андре Тан рассказал, как выбрать платье пышнотелым девушкам
Клетка! Этот принт просто создан, чтобы подчеркивать достоинства! Поэтому она не подходит для тех мест фигуры, которые ты хочешь скрыть. Девушкам с пышными формами особенно осторожно следует быть с шотландской клеточкой. А вот косая клетка вытягивает силуэт.
Кейт Миддлтон выбирает шотландскую клетку / Instagram / @atan.ua
Цветы. Большой цветочный принт создан только для миниатюрных стройных девушек. Мелкие и средние цветы подойдут всем.
Цветочный принт подходит всем женщинам / Instagram / @atan.ua
Полоски. Горизонтальные полоски – незаменимые помощники при создании идеальных пропорций (за счет визуального расширения части тела). Вертикальные полосы – лучший принт для невысоких девушек или девушек среднего роста. А вот высоким дамам лучше отказаться от такого выбора. Тонкие и небольшие вертикальные полоски – прекрасный выбор для пышнотелых красавиц.
Андре Тан объяснил, как правильно выбирать вещи в полоску / Instagram / @atan.ua
Ну и ваш любимый леопард. Смелый и сложный принт одновременно. Запомните два правила! Леопардовый total look может испортить идеальную фигуру, поэтому максимум осторожности! Леопард подчеркивает все недостатки, поэтому надеваем в него только те части тела, к которым точно нет претензий.
Андре Тан о принтах 2020 года / Instagram / @atan.ua
Читайте также
-
Умерла популярная актриса Хонор Блэкман – звезда фильма о Джеймсе Бондесегодня , 10:30
-
Надежду Бабкину госпитализировали с коронавирусом и ввели в искусственную кому, – СМИсегодня , 11:06
-
Лучшие фильмы с Джеки Чаном, которые прославили его на весь мирсегодня , 09:30
-
Секреты Эмилии Кларк и Лины Хиди: как подход к здоровью изменил жизнь актрис "Игры престолов"сегодня , 10:18
-
Маша Ефросинина рассказала, с какого напитка начинает каждое утро и очищает организмсегодня , 11:46
-
Праздник Благовещения: лучшие картинки-поздравлениясегодня , 08:02