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Какие принты являются трендовыми в 2020 году: Андре Тан объяснил на примере Кейт Миддлтон

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Какие принты выбирать весной-летом 2020 года: совет Андре Тана / www.gossippress.com

Скоро карантин закончится и все модницы будут демонстрировать на улице свои новинки гардероба. И чтобы всегда выглядеть стильно, популярный дизайнер Андре Тан дал советы по трендам 2020 года.

Украинский модельер решил подробнее рассказать о принтах одежды, которые будут модны в этом сезоне. Андре Тан привел примеры в картинках, чтобы его поклонницы на практике увидели, как воплотить его советы. И, что интересно, для иллюстраций привел несколько выходов герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон, которая уже давно является своеобразной "иконой стиля" в Великобритании. Кроме этого, в подборке можно увидеть и фото новой коллекции талантливого Андре Тана.

Важно: Чего не стоит надевать весной 2020 года: советы Андре Тана

Когда выбираете новое платье, помните: каким бы идеальным ни был крой, принт может исказить пропорции тела, а также зрительно добавить несколько лишних сантиметров. Чтобы этого не было – учимся правильно выбирать принт,
– начал Андре Тан.


Андре Тан рассказал, какие принты будут в тренде / Instagram / @atan.ua

Как правильно выбрать принт: советы Андре Тана

Горох. Как бы сильно мы ни любили горох, в нем есть немного коварства. Он может отнять или добавить несколько килограммов. Сделать грудь или бедра крупнее поможет блуза или юбка с большим принтом. А вот мелкий горох подходит всем. Светлый горох на темном фоне скроет лишние сантиметры.


Кейт Миддлтон в платье в горошек / Instagram / @atan.ua

А также: Андре Тан рассказал, как выбрать платье пышнотелым девушкам

Клетка! Этот принт просто создан, чтобы подчеркивать достоинства! Поэтому она не подходит для тех мест фигуры, которые ты хочешь скрыть. Девушкам с пышными формами особенно осторожно следует быть с шотландской клеточкой. А вот косая клетка вытягивает силуэт.


Кейт Миддлтон выбирает шотландскую клетку / Instagram / @atan.ua

Цветы. Большой цветочный принт создан только для миниатюрных стройных девушек. Мелкие и средние цветы подойдут всем.


Цветочный принт подходит всем женщинам / Instagram / @atan.ua

Полоски. Горизонтальные полоски – незаменимые помощники при создании идеальных пропорций (за счет визуального расширения части тела). Вертикальные полосы – лучший принт для невысоких девушек или девушек среднего роста. А вот высоким дамам лучше отказаться от такого выбора. Тонкие и небольшие вертикальные полоски – прекрасный выбор для пышнотелых красавиц.


Андре Тан объяснил, как правильно выбирать вещи в полоску / Instagram / @atan.ua

Ну и ваш любимый леопард. Смелый и сложный принт одновременно. Запомните два правила! Леопардовый total look может испортить идеальную фигуру, поэтому максимум осторожности! Леопард подчеркивает все недостатки, поэтому надеваем в него только те части тела, к которым точно нет претензий.


Андре Тан о принтах 2020 года / Instagram / @atan.ua

Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости Украины LifeStyle Королівська сім'я Кейт Миддлтон Стиль и мода
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