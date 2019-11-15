Какие украинки поражали Дональда Трампа на конкурсе красоты "Мисс Вселенная": фото

Весь мир обсуждает первую телефонную беседу президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Стенограмму обнародовал Белый дом, отметив, что сама беседа состоялась 21 апреля. Но не только политику обсуждали президенты. В разговоре Дональд Трамп вспомнил годы возглавления конкурса красоты "Мисс Вселенная".

Как известно, Украина с 2006 года принимает участие в международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная". И хотя представительницы государства до сих пор не могут похвастаться престижным титулом и короной, однако все же сумели поразить Дональда Трампа. Об этом он откровенно рассказал во время беседы с Владимиром Зеленским.

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"Когда я был владельцем конкурса "Мисс Вселенная", там всегда были замечательные люди. Украину всегда очень хорошо презентовали", – отметил Дональд Трамп на приглашение приехать в Киев.

Известно, что Дональд Трамп возглавлял конкурс красоты с 1996 до 2015 годов. За это время Украина успела отправить на шоу 10 красавиц, выходы которых и оценивал действующий Президент США. Так кто из победительниц "Мисс Украина Вселенная" побывал на международном конкурсе и представал перед экспертами шоу, в частности, Дональдом Трампом – читайте в материале LifeStyle 24.

Инна Цимбалюк

Первой украинкой, которая поборолась за корону "Мисс Вселенная", была красавица из Черновцов Инна Цимбалюк. Знаменитая модель, а на то время студентка, не смогла стать победительницей шоу, однако вошла в 20-ку самых красивых девушек мира.

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Людмила Бикмуллина

В 2007 году на конкурсе красоты Украину представляла харьковчанка Людмила Бикмуллина. Именно она впервые сумела улучшить реультат предыдущей звезды и попасть в 15-ку самых красивых девушек мира.

Допис, поширений Мисс Украина Вселенная (@missukraine_universe) 20 Тра 2014 р. о 1:28 PDT

Элеонора Масалаб

Еще одна представительница Харьковщины поборолась за корону "Мисс Вселенная". В 2008 году на международный конкурс отправилась 19-летняя модель Элеонора Масалаб. Победу одержать девушке не удалось.

Допис, поширений Beauty Pageant Plus (@missoloestie) 19 Тра 2018 р. о 9:10 PDT

Кристина Коц-Готлиб

Модель из Донецка Кристина Коц-Готлиб была следующей украинкой, которая пыталась стать "Мисс Вселенная". До участия в международном конкурсе красоты она неоднократно одерживала победу на отечественных шоу. Кроме этого, девушка известна благодаря участию в группе "ВИА Гра".

Анна Пославская

А вот в 2010 году Украину представляла модель из Новой Каховки Анна Пославская. Она сумела обойти 79 конкурсанток и стать третьей Вице-мисс Вселенная.

Олеся Стефанко

Своеобразный рекорд сумела установить Олеся Стефанко: в 2011-м красотка заняла 2 место на "Мисс Вселенная". Сейчас украинка является успешной манекенщицей в Нью-Йорке.

Допис, поширений Мисс Украина Вселенная (@missukraine_universe) 24 Гру 2017 р. о 9:30 PST

Анастасия Чернова

Своеобразным фиаско было отмечено участие харьковчанки Анастасии Черновой на "Мисс Вселенная-2012". Она не смогла попасть в число финалисток шоу, поэтому после возвращения в Киев решила забыть о конкурсах красоты и модельной карьере. Зато девушка стала учителем младших классов.

Допис, поширений Мисс Украина Вселенная (@missukraine_universe) 17 Тра 2018 р. о 10:02 PDT

Ольга Стороженко

Попасть в десятку самых красивых девушек на "Мисс Вселенная" сумела актриса и модель из Винницы Ольга Стороженко. Она участвовала в конкурсе красоты в 2013 году.

Допис, поширений Miss Universe Fan Page (@missuniverseof) 11 Кві 2016 р. о 7:11 PDT

Диана Гаркуша

Модель из Харькова Диана Гаркуша неожиданно попала на международный конкурс "Мисс Вселенная". Красавица заменила победительницу первого этапа шоу Анну Андрес, которая внезапно отказалась от короны. Но несмотря на такие перипетии она смогла стать третьей украинкой, которая вошла в 5-ку самых красивых девушек мира, заняв третью ступень.

Допис, поширений Мисс Украина Вселенная (@missukraine_universe) 31 Січ 2018 р. о 6:04 PST

Анна Вергельская

Последней украинкой, которая предстала перед Дональдом Трампом и другими судьями конкурса "Мисс Вселенная", была Анна Вергельская. Девушка не смогла завоевать желанную корону и престижный титул, однако вошла в список тех красавиц, которые поразили президента США своей красотой.