Какие знаменитости засветились в нарядах украинских брендов: интересная подборка

Украинские дизайнеры постепенно завоевывают мир своими изделиями. Голливудские актрисы, певицы и даже члены королевских семей засветили отечественные наряды.

Яркие платья, костюма или шляпки – отечественная фэшн-индустрия продолжает удивлять знаменитостей во всем мире. Журналисты LifeStyle 24 решили напомнить, какие звезды выбрали украинские изделия и зажгли их на публике.

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Королева Рания

В ноябре 48-летняя королева-консорт Иордании впервые засветила наряд от украинского дизайнера. Волшебная Рания примерила костюм голубого цвета, который она выбрала из коллекции бренда Flow The Label

Дуа Липа

Едва ли не самой большой поклонницей украинских брендов является певица Дуа Липа. Британка несколько раз появлялась на публике в одежде отечественных дизайнеров. В частности, в начале августа она вышла на сцену в белых брюках и куртке от Ksenia Schnaider.

Кроме этого, на финальном матче Лиги Чемпионов в Киеве Дуа Липа примерила платье украинского бренда Marianna Senchina.

Артистка не забыла о пикантном наряде во время отпуска. В Тайбэе Дуа Липа похвасталась платьем лондонского дизайнера украинского происхождения Наташи Зинько.



Дуа Липа / Instagram / @dualipa

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Мадонна

Легендарная певица Мадонна примерила стильную шляпу во время одной из съемок для глянца. Впоследствии оказалось, что на страницах Vogue Italy звезда предстала в аксессуаре от украинского дизайнера. Известно, что автором изделия был Руслан Багинский, который создал стильную шляпу специально для фотосессии Мадонны.

Ева Чень

Глава модного департамента социальной сети Instagram Ева Чень тоже выбрала изделие от Руслана Багинского. Стильноый коричневый кепи она надела во время поездки в Нью-Йорк, где звезда отдыхала со своей дочкой.

Джордан Данн

Модель Джордан Данн, которая является одним из "ангелов" Victoria's Secret примерила стильное платье с яркой вышивкой. Эффектный наряд манекенщица выбрала из коллекции украинского дизайнера Vita Kin.



Джордан Данн в украинской вышиванке/ Instagram / @jourdandunn



Модель Джордан Данн примерила платье от украинского дизайнера / Instagram / @jourdandunn

Дженнифер Лопес

Популярная певица Дженнифер Лопес тоже примерила наряды от украинского дизайнера. Стильные и пикантные брюки от Наташи Зинько артистка выбрала для съемок клипа с DJ Khaled.