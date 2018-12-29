Какие звезды стали самыми красивыми в 2018 году

Оганизация TC Candler опубликовала результаты ежегодного рейтинга от независимых экспертов и определила самых красивых звезд мира в этом году. Самой привлекательной женщиной стала французская фотомодель и актриса Тилан Блондо, а мужчиной – американский актер Джейсон Момоа.

Самой красивой женщиной 2018 году в рейтинге 100 Most Beautiful Faces назвали Тилан Блондо. На втором месте – певица и танцовщица Tzuyu и на третьем – израильская модель Яэль Шелби. Что касается мужчин, то в списке 100 Most Handsome Faces первое место занял Джейсон Момоа. Сразу за ним – южнокорейский певец и телеведущий Ким Джонг Кук и актер Идрис Эльба. Стоит добавить, что американский журнал People назвал американца Эльбу самым сексуальным мужчиной 2018 года.

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Джейсон Момоа и Тилан Блондо – самые красивые звезды 2018 года /

Instagram / @thylaneblondeau / @prideofgypsies

Всемирно известный список сотни самых красивых лиц мира составляют еще с 1990 года. Если сначала это был небольшой проект нескольких инициаторов, то сегодня его считают одним из наиболее признанных и престижных в своем роде.

Рейтинг самых красивых по версии TC Candler:

На основе предложений интернет-пользователей, эксперты ищут новые лица в разных странах, которые не имеют возможности о себе заявить в полной мере. Эстетическая безупречность – один из главных критериев. Также важно учитывать грацию актеров, их элегантность, страсть, уравновешенность и многое другое, то есть все, что может продемонстрировать идеал красоты в современном мире.