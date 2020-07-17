Всем хорошо известна фигура знаменитого британского поэта и драматурга Уильяма Шекспира, ведь его произведения изучают во всех школах мира, а по мотивам книг снимают фильмы. Однако до сих пор сложно было представить, каким был почерк писателя.

Рассекретили эту особую деталь представители Британской библиотеки. На своем официальном сайте они опубликовали оцифрованный оригинал рукописи Уильяма Шекспира, который является единственным уцелевшим образцом его почерка.

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Известно, что сохранилась пьеса "Сэр Томас Мор". Драматическое произведение было написано в соавторстве с Уильямом Шекспиром и датировано 1590-1604 годами. Ученые подозревают, что к созданию пьесы могли присоединиться другие писатели и издатели того времени, в частности, Энтони Мундей, Генри Четтл, Томас Деккер и Томас Гейвуд. Об этом свидетельствуют маленькие заметки в виде букв, которые Уильям Шекспир делал на бумаге.

О том, что рукопись принадлежит драматургу, сомнений не возникало. По словам экспертов, Уильям Шекспир всегда ставил на страницах слова by me, что в переводе – "мной". Представители библиотеки отметили, что "Сэр Томас Мор" не является самой известной работой легендарного британца, ведь пьесы конца XVI – начала XVII века "не всегда включались в шекспировский канон".



Рукопись Уильяма Шекспира / Фото Bl.uk



Почерк Уильяма Шекспира / Фото Bl.uk

Что известно о пьесе Уильяма Шекспира

Пьеса Уильяма Шекспира рассказывает о писателе и философе Томасе Море, который был противником короля Генриха VIII. Драматург написал произведение для того, чтобы его поставить в театре, однако история так и осталась на бумаге из-за запрета властей. Видимо, именно из-за этого рукопись и сохранилась до наших дней.

Уильям Шекспир подробно писал не только реплики для актеров, но и ставил указания, как они должны сыграть. Главный рецензент пьесы Эдмунд Тилни хотел внести правки, поэтому на нескольких листах видны перечеркнутые фрагменты.