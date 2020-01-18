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Каким был самый маленький гонорар группы O.Torvald: откровенное признание Жени Галича

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Женя Галич рассказал о своем самом маленьком гонораре / Instagram / @jenia_galich

Знаменитый украинский певец Женя Галич, лидер группы O.Torvald, не часто рассказывает о своих доходах. Однако на днях он вспомнил, какие гонорары когда-то получал его коллектив.

Воспоминаниями Женя Галич эксклюзивно поделился в шоу "Ночь в баре", которое выходит на ютуб-канале Люкс ФМ. Гостями выпуска также стали певица MamaRika и кулинар Евгений Клопотенко. Такая звездная компания не обошла каверзных вопросов от ведущей Василисы Рядных. Так, Женя Галич за коктейлем вынужден был вспомнить начало своей карьеры.

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По условиям игры, артист мог отказаться от вопроса, выбрав не менее провокационное задание – "Позвонить в эскорт-службу и заказать девочку пышных размеров". Поэтому Женя Галич, долго не думая, дал откровенный ответ. По словам солиста O.Torvald, были времена в его карьере, когда приходилось выступать бесплатно или же за минимальный гонорар.

Раньше я работал на свадьбах. С 13 лет был музыкантом, а группа O.Torvald вообще выступала бесплатно, только за идею,
– признался певец.

Кроме этого, Женя Галич вспомнил, как коллектив давал концерты всего за 300 долларов (7200 гривен), добавляя к райдеру расходы на дорогу. Певец вспоминал эти времена с любовью и добавил, что тогда было прекрасно.

"У нас даже шутка была: "300 долларов и проезд". Мы ездили за 300 долларов и еще нам оплачивали проезд и какое-то минимальное проживание. Нас всегда было около 8 человек. При этом, мы жили на съемных квартирах. Как-то приехали в Луцк, а там 2-комнатная "хрущевка" и мы там восемь", – вспомнил Женя Галич.

Какими еще провокациями и историями отметилось шоу "Ночь в баре" – смотрите в видео:

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости Украины LifeStyle Новости LifeStyle O.Torvald
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