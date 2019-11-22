Каким было первое шоу Victoria's Secret: необычные фото

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Victoria's Secret Show 2018 / 1995 / Коллаж: LifeStyle 24

22 ноября стала известно, что всемирно известный бренд белья Victoria's Secret официально отменил шоу в этом году. Это произошло впервые за последние 25 лет. Будем ли мы видеть показания роскошной белья и "ангелськи" крылья в будущем – пока неизвестно, однако предлагаем вернуться в 1995 год и увидеть, каково же было первое шоу Victoria's Secret.

Первое шоу Victoria's Secret прошло в нью-йоркском отеле Plaza, а по подиуму ходили суперзвезды того времени — Стефани Сеймур, Вероника Уэбб и Беверли Пил. Правда, тогда у них не было крыльев и их еще не называли "ангелами". Девушки просто демонстрировали белье достаточно демократичного бренда, пишет Vogue.

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Victoria's Secret Show 1995
Victoria's Secret Show 1995

Victoria's Secret Show 1995
Анжелика Каллио на Victoria's Secret Show 1995

Однако уже тогда в первых рядах сидели известные бизнесмены и музыканты — миллионер Дональд Трамп и музыкант Рассел Симмонс.

Victoria's Secret Show 1995
Беверли Пил на Victoria's Secret Show 1995

"По сравнению с современными шоу мы были очень одеты — кроме белья, на нас были надеты кардиганы, в руках были деловые сумочки, но я все равно смущалась", — вспоминает модель Катрин МакКорд.

Victoria's Secret Show 1995
Катрин МакКорд на Victoria's Secret Show 1995

Одна из самых востребованных моделей 1990-х Гейл Эллиот также вспоминает о первом шоу Victoria's Secret с теплотой и смеется, что на показах Versace на ней время было меньше одежды, чем на том показе белья.

Victoria's Secret Show 1995
Гейл Эллиот на Victoria's Secret Show 1995

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Victoria's Secret Show 1995
Вероника Вебб на Victoria's Secret Show 1995

А модель, которая открыла это историческое шоу — Ингрид Сейнхейв, наоборот, сначала была смущена, ведь до этого она ходила на кутюрных показах Valentino и Christian Dior.

Victoria's Secret Show 1995
Ингрид Сейнхейв на Victoria's Secret Show 1995

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Теги: LifeStyle Стиль и мода Victoria's Secret Мода
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