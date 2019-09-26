Какими яркими деталями дополнить джинсовое платье: показывает испанская королева Летиция

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Королева Летиция
Королева Летиция / Instagram / @royal.addicted

47-летняя представительница испанской монаршей семьи Летиция демонстрирует фанатам не только отличные "луки", которые отвечают королевскому дресс-коду, но и образы, которые с легкостью сможет повторить каждая модница. К примеру, во время последнего выхода Ее Величество повторила свой образ, разбавив его яркими акцентами.

Королевские особы, среди которых Кейт Миддлтон, Меган Маркл, а также испанская представительница Летиция, довольно часто повторяют образы, демонстрируя свою рациональность. В очередной раз пример разумного использования гардероба подала 47-летняя жена испанского короля Филиппа VI.

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Накануне Ее Величество Летиция приняла участие в открытии профессиональных курсов I.E.S. в небольшом городе Испании Эльче.

Для появления на официальном мероприятии, где испанская икона стиля выполняла свои непосредственные обязанности, она выбрала платье, которое смогла завершить стильными деталями. Ведь в очередной раз продемонстрировать свой отличный вкус – отличная идея.

На ней была синее джинсовое платье от Carolina Herrera. Стоит добавить, что именно этот бренд обожает герцогиня Сассекская, Меган Маркл, которая выходила в подобном наряде. Тонкую талию 47-летней Летиции подчеркнул широкий пояс, а образ дополнили яркие детали, а именно красные туфли-лодочки и клатч с анималистическим принтом от той же самой модной марки.

Королева Летиція
Королева Летиция / Instagram / @royal.addicted

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Теги: LifeStyle Летиция, королева Испании Королівська сім'я Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
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