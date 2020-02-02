Какими образами поражали звезды на вечеринке BAFTA: захватывающая подборка

Уже сегодня, 2 февраля, в Лондоне состоится ежегодная церемония награждения премиями BAFTA. Номинанты на престижную статуэтку и ведущие создатели современной киноиндустрии появились на вечеринке pre-Bafta, поразив изысканными выходами.

Мировая киноиндустрия с нетерпением ждет одно из главных событий года, которая увенчает почетными наградами знаменитых актеров и режиссеров. 73-я церемония вручения премий British Academy Film Awards состоится уже сегодня, 2 февраля, в Лондоне.

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И пока одни звезды только готовятся к выходу на красную дорожку, Лора Дерн, Хоакин Феникс, Эмилия Кларк и другие уже сияют на вечеринке Charles Finch and Chanel Pre-BAFTA. Команда LifeStyle 24 подготовила яркую фотоподборку самых эффектных образов знаменитостей.

Светское мероприятие посетила дочь звездных родителей Джонни Деппа и Ванессы Паради Лили-Роуз Депп, которая активно развивает свою актерскую и модельную карьеру. Для вечеринки она выбрала платье-кольчугу золотого оттенка из коллекции Chanel. Образ девушка дополнила черным пиджаком и черными туфлями, которые гармонировали с атласным клатчем.



Лили-Роуз Депп на вечеринке pre-Bafta / Getty Images

Британская актриса Эмилия Кларк поддержала культового партнера вечеринки Chanel и появилась в твидовом мини-платье от французского модного дома, дополнив сдержанный образ прической с легкими локонами и лаконичными украшениями.



Эмилия Кларк на вечеринке pre-Bafta / Getty Image



Флоренс Пью на вечеринке pre-Bafta / Getty Image



Лора Дерн на вечеринке pre-Bafta / Instagram / @lauradern



Кейтлин Девер на вечеринке pre-Bafta / Getty Image