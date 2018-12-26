Какое авто выбрала для себя Надя Дорофеева: интересные детали

Гостем нового выпуска шоу "Караоке на колесах" стал шоумен и муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес. Он охотно рассказал ведущему Славе Демину, на каком авто ездит его звездная жена.

Владимир Дантес и Надя Дорофеева – одна из самых ярких пар украинского шоу-бизнеса. Они остроумно шутят друг над другом и поддерживают в сложную минуту.

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На днях Владимир Дантес в шоу "Караоке на колесах" поделился деталями их отношений. В частности, шоумен рассказал, что во время совместной поездки он любит петь со своей очаровательной женой. Однако пара не выбирает хиты из репертуара "Время и Стекло", а предпочитает известные композиции 90-х и 2000-х. Кроме этого, Владимир Дантес признался, какие машины есть в их автопарке.

"Я сажусь за Надино BMW – она же звезда, может себе позволить. А у меня машина меньше – Hyundai Tucson. По сравнению с Наденой, она малюсенькая. Не очень удобно, потому что BMW – огромная, я не чувствую габариты. А вот Надя на ней рассекает", – рассказал Владимир Дантес.

По словам шоумена, его жена значительно лучший водитель в некоторых ситуациях.

Больше о семейных отношениях и зажигательных хитах в исполнении Владимира Данетса смотрите в шоу "Караоке на колесах" (видео):