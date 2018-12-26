Какое авто выбрала для себя Надя Дорофеева: интересные детали

226 Читати новину українською
Надя Дорофеева
Надя Дорофеева / Instagram / @nadyadorofeeva

Гостем нового выпуска шоу "Караоке на колесах" стал шоумен и муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес. Он охотно рассказал ведущему Славе Демину, на каком авто ездит его звездная жена.

Владимир Дантес и Надя Дорофеева – одна из самых ярких пар украинского шоу-бизнеса. Они остроумно шутят друг над другом и поддерживают в сложную минуту.

Читайте также: Позитив из "Время и Стекло" признался, что видел обнаженную Надежду Дорофееву: неожиданные детали

На днях Владимир Дантес в шоу "Караоке на колесах" поделился деталями их отношений. В частности, шоумен рассказал, что во время совместной поездки он любит петь со своей очаровательной женой. Однако пара не выбирает хиты из репертуара "Время и Стекло", а предпочитает известные композиции 90-х и 2000-х. Кроме этого, Владимир Дантес признался, какие машины есть в их автопарке.

"Я сажусь за Надино BMW – она же звезда, может себе позволить. А у меня машина меньше – Hyundai Tucson. По сравнению с Наденой, она малюсенькая. Не очень удобно, потому что BMW – огромная, я не чувствую габариты. А вот Надя на ней рассекает", – рассказал Владимир Дантес.

По словам шоумена, его жена значительно лучший водитель в некоторых ситуациях.

Больше о семейных отношениях и зажигательных хитах в исполнении Владимира Данетса смотрите в шоу "Караоке на колесах" (видео):

 

Теги: LifeStyle Музыка Надя Дорофеева
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Не только Джон Сноу: в каких фильмах сыграл актер Кит Харингтон
сегодня 15:55 Не только Джон Сноу: в каких фильмах сыграл актер Кит Харингтон
25
Поздравление с Новым годом 2019 на украинском языке
сегодня 13:08 Поздравление с Новым годом 2019 на украинском языке
38732
Самые курьезные модные провалы 2018 года, от которых невозможно удержать смех
25 декабря 18:00 Самые курьезные модные провалы 2018 года, от которых невозможно удержать смех
Юлія Михайлова 937
Санта-Клаус – супергерой из комиксов и другие "клоны" Святого Николая
25 декабря 13:00 Санта-Клаус – супергерой из комиксов и другие "клоны" Святого Николая
Олесь Друкач 72
Лучшие украинские альбомы 2018 года, которые стоит услышать каждому
25 декабря 11:00 Лучшие украинские альбомы 2018 года, которые стоит услышать каждому
Олена Булан 411
Новый год 2019: в чем встречать год Желтой Земляной Свиньи
24 декабря 12:14 Новый год 2019: в чем встречать год Желтой Земляной Свиньи
66868
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук