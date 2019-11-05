Какое же это чудо, – Оля Полякова рассказала, как проходит обучение на Сицилии

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Оля Полякова с дочерью в Италии
Оля Полякова с дочерью в Италии / Instagram / @polyakovamusic

Певица отправилась в Италию оттачивать свое кулинарное мастерство. Своими впечатлениями от отдыха и обучения поделилась с поклонниками.

Не секрет, что "королева ночи" обожает готовить. Полякова очень часто делится полезными кулинарными видео со своими подписчиками в инстаграме, записывая на видео пошаговые рецепты.

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Чтобы развивать свои навыки настоящей хозяйки, Полякова записалась в одну из кулинарных школ Италии – BELONIKA & CHEFS, где свои мастер-классы проводят известные шеф-повара. Кстати, Ольга остановилась на одной из роскошных вилл на Сицилии.

Боже! Какое же это было чудо! Все! От природы, виллы, пищи до людей,
– прокомментировала Полякова в своем инстаграме.

Она планировала эту поездку за семь месяцев до своего визита. Мотиватором и вдохновителем посетить Сицилию стала для певицы Ника Белоцерковская. Именно она является основательницей гастрономической школы BELONIKA & CHEFS, в которой проходила обучение Полякова.

Звезда не скрывает, что пять лет следила за Никой в ​​инстаграме и является ее настоящей фанаткой. Оля Полякова делала гастротуры по рекомендованным ею учреждениями, готовила по ее рецептам и скупала всю литературу.

Такое счастье то, что мы там видели и ели. Ника, спасибо, что ты творишь прекрасное – от еды и фото до детей. Теперь ты обречена слышать на школах мой хохот и видеть, как я беспрестанно жую,
– поделилась впечатлениями певица.

На официальной странице кулинарной школы в инстаграме ее основательница признается, что будет скучать по проведенными неделями. Ника публикует видео, с которого легко понять настолько весело прошло обучение Оли Поляковой. Певица между занятиями находила время, чтобы развлечь себя танцами.

На фото участников гастрономической школы рядом со звездной мамой красуется ее старшая дочь Маша. Она приехала к певице на Сицилию и не теряла время зря. На днях девочка опубликовала в своем инстаграмеи видео, на котором поет хит азербайджанского певца Jony "Комета" и аккомпанирует на фортепиано.

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Автор: Ульяна Журба
Теги: LifeStyle Звездные мамы Оля Полякова
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