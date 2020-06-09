Стриминговая платформа Netflix имеет бешеную популярность во всем мире. И, пожалуй, больше всего поклонников она получила в США, где тысячи киноманов оформили подписку. Именно там, на фоне масштабных протестов, безумную популярность получил фильм "Прислуга". Однако звезды киноленты не в восторге от этого.

"Прислуга" возглавил рейтинг Netflix по просмотрам: реакция

Как сообщает Entertaiment Weekly, масштабные протесты против расизма и произвола правоохранителей повлияли и на выбор фильмов. Чаще всего за последнюю неделю американские киноманы искали драму "Прислуга" 2011 года. Однако актриса Виола Дэвис, сыгравшая одну из главных ролей, не в восторге от этого.

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По словам звезды, это не тот фильм, который стоит пересматривать миллионам людей. Сама Виола Дэвис теперь жалеет, что снялась в киноленте, ведь проект "Прислуга" показал ложную историю темнокожих служанок.

Это не те голоса служанок, которые слышали мы. Я знаю Эйбилин. Я знаю Минни. Это мои мама и бабушка. Я хочу услышать, что они реально чувствовали. Я так и не услышала их историй на протяжении всех съемок,

– рассказала Виола Дэвис.



Виола Дэвис в фильме "Прислуга" / Фото Vanity Fair

Не одобряет такой популярности фильма и сценарист Эшли Перес. Она заявила, чтобы люди прекратили пересматривать киноленту и выбрали другую. Знаменитая американка посоветовала "Тринадцатую", "Сельму", или же "Когда они нас увидят". Поддержала коллегу и критик Ребека Теодор-Вачон.

"Последнее, что сейчас нужно смотреть, – это пиратскую версию "расового примирения", которой является "Прислуга". Если вам нужны фильмы о темнокожих, темнокожие критики будут рады вам посоветовать несколько стоящих внимания", – заявила она.

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Что известно о фильме " Прислуга"

Кинолента "Прислуга" вышла в прокат в 2011 году. С тех пор она не получала такой бешеной популярности, как в июне 2020 года. Все потому, что на фоне протестов, которые спровоцировало убийство полицейским афроамериканца Джорджа Флойда, люди заострили внимание на расовой дискриминации.

В фильме рассказывается о девушке, которая решает написать роман. Однако сделать это она хочет от имени темнокожей служанки, которая рассказывает правду о своих работодателях и их отношении к прислуге.

Главные роли в киноленте получили Виола Дэвис, Эмма Стоун, Брайс Даллас Ховард, Октавия Спенсер и Сисси Спейсек. Фильм "Прислуга" получил одобрительные отзывы от критиков и завоевал премии Оскар, Золотой глобус и BAFTA.

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