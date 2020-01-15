Какой фильм по вашему мнению заслуживает "Оскар-2020": опрос

Традиционно за месяц до проведения одной из самых ожидаемых церемоний награждения в области киноматографа – Оскара-2020 – Американская академия киноискусства объявила всех номинантов. В частности, в категории "Лучший фильм".

Голливуд и не только в ожидании самой масштабной и самой престижной премии в киноиндустрии – "Оскар-2020" состоится уже меньше, чем через месяц – 10 февраля. Феерическое мероприятие традиционно пройдет в кинотеатре "Долби", что в Лос-Анджелесе.

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Американская академия киноискусства объявила полный список номинантов накануне, 13 января, триумфатором которого стала стримингова компания Netflix. Их продукцию номинировали 24 раза. Также недавно организаторы "Оскара-2020" официально подтвердили слухи, что мероприятие вновь пройдет без ведущего.

Напомним, что самой престижной наградой на "Оскаре" считается победа в номинации "Лучший фильм". Вашему вниманию представляем список претендентов на звание лучшего фильма 2020 года.