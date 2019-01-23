Какой фильм получит победу на премии Оскар-2019: опрос

Вчера, 22 января, Академия кинематографических искусств и наук назвала всех номинантов на престижную премию Оскар. За желаемые награды будут бороться представители кинолент в 24 категориях. Но есть одна номинация, объявление о победе в которой каждый год ждут все поклонники кинематографа.

Премия Оскар за лучший фильм присуждается только действительно любимой ленте, которая поразила представителей Американской академии киноискусств больше всего. С 1929-го года и до сегодня эта награда считается самой важной и престижной, поскольку оценивает работу всей съемочной команды фильма, от актеров и режиссеров до гримеров и звуковых операторов.

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В этом году за победу в номинации "Лучший фильм" будут бороться 7 фильмов, которые уже получили огромный успех в мировом кинематографе. "Богемная рапсодия" режиссера Брайана Сингера стала самой успешной музыкальной лентой в истории кино. Фильм "Рождение звезды" отметили за безупречную режиссерскую и актерскую работу Брэдли Купера множество кинокритиков, а талантом певицы Леди Гаги до сих пор восхищаются миллионы поклонников. Фильм мексиканского режиссера Альфонсо Куарона уже отметили лучшими номинациям во всех престижных премиях мира: Золотой глобус, BAFTA, Critics' Choice Awards и других. Этот список можно продолжать еще долго, поэтому можно считать, что семерка фильмов-номинантов вполне заслуживает мировое признание и почетную награду.

А как считаете вы? Какой фильм больше всего заслуживает премии Оскар? Мировые премьеры всех кинолент состоялись еще в 2018 году, некоторые из них – впоследствии покажут в украинских кинотеатрах к премии Оскар (24 февраля), а еще другие – уже получили огромный успех среди украинских зрителей. Поэтому делитесь своими впечатлениями и голосуйте за вашего фаворита!